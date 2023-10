El comentario más indignante sobre la muerte del joven futbolista Álvaro Prieto que revienta las redes: "Era blanco y guapo..."

Tras varios días sin pistas fiables sobre su paradero, finalmente el cuerpo de Álvaro Prieto, el joven futbolista del Córdoba que desapareció el pasado jueves en Sevilla, fue hallado entre dos vagones de un tren. Hasta que la autopsia esclarezca las posibles causas de la muerte de Prieto, el caso está rodeado de incógnitas, aunque todo indica que murió electrocutado. Un vídeo muestra como el joven se subió al techo del tren, que estaba parado por una avería y se agarró a la catenaria antes de morir electrocutado.

El trágico fallecimiento del futbolista ha conmovido a toda la sociedad española y ha provocado un gran dolor en el mundo del deporte. Clubes de toda España y deportista de alto nivel como Pau Gasol mostraron su pesar en redes. Pero tampoco han faltado las polémicas por actitudes o comentarios poco afortunados. Ayer RTVE y el programa "Mañaneros" se vieron obligados a pedir disculpas, especialmente a la familia, por las imágenes que emitieron en directo del cadáver de Álvaro Prieto, un contenido que, han reconocido, "nunca debió emitirse" y que retiraron tras el clamor en redes sociales.

El propio conductor del programa matinal, Jaime Cantizano, manifestó sus sinceras disculpas, después de que algunos usuarios cuestionasen la idoneidad de su difusión. "Queremos pedirles disculpas. Llevamos siguiendo la desaparición del joven cordobés. Tenemos un equipo desplazado y ha ocurrido en directo", señaló Cantizano, para después explicar que el poco afortunado momento se produjo al haber "sido testigos del hallazgo de un cadáver y en ese momento, fruto de la rapidez, hemos ofrecido unas imágenes que nunca debieron haberse emitido".

Desde la cadena pública anunciaron a través de un comunicado la retirada inmediata de las imágenes de la emisión digital para que "nunca más" puedan "volver a verse" y el inicio de una investigación interna con el fin de esclarecer qué falló. Asimismo, han revelado que el material que "nunca debería haberse emitido", como subrayan una y otra vez, ya está en manos de la Policía Judicial.

Sin embargo, no ha sido la única actitud en torno a la trágica muerte del futbolista que ha incendiado las redes sociales.

El caso ha revolucionado la actualidad española y por ello programas de televisión como Y ahora Sonsoles dedicaron gran parte de su programa al suceso que ha conmocionado España. Pero a pesar de la gran cobertura que ha realizado el espacio presentado por Sonsoles Ónega, lo cierto es que alguna que otra declaración de uno de sus colaboradores ha abierto un nuevo frente de polémica en redes sociales.

Uno de los rostros habituales del programa en la sección de actualidad es Miguel Lago que generaba todo tipo de críticas en las redes sociales debido a sus polémicas declaraciones.

''A mí este caso me entristece como a todos. ¿En que punto estamos como sociedad en la que hay en una estación como la de Sevilla un chaval blanco, guapo, bien vestido, y no hay nadie en la estación, ningún trabajador que le eche una mano. Me da que pensar que en esta era en la que vivimos, ya no nos ayudamos los unos a los otros'', afirmó y las reacciones no se hicieron esperar.

"¿Y si fuera inmigrante?!, "escombro de persona" o "He sentido tanto asco de este señor que me han dado arcadas y he apagado el televisor" son algunos de los indignados comentarios que pueden leerse en redes sociales..