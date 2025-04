La confesión de un ex del Real Madrid sobre Lamine Yamal que no gustará nada a los merengues

Nico Paz está completando una campaña espectacular en el fútbol italiano. Ha sido una de las grandes sensaciones del campeonato. Con 9 goles y 5 asistencias, ha demostrado un gran nivel de juego a las órdenes de Cesc Frabregas.

Su rendimiento en el Como 1907 de la Serie A italiana no ha pasado desapercibido y hay varios equipo europeos interesados en hacerse con sus servicios, entre ellos el Inter, que se medirá al FC Barcelona en las semifinales de Champions. Pero más allá de su calidad sobre el césped el centrocampista se ha convertido en protagonista en redes sociales por sus declaraciones durante una entrevista en Como TV.

Elige a Lamine Yamal

El ex canterano blanco fue preguntado por el futbolista con el que le gustaría jugar y su respuesta no ha pasado desapercibida. "He tenido la suerte de jugar en el Real Madrid, en el mejor equipo del mundo, jugar con Vinicius o con Bellingham.... Por decir otro, ahora me quedo con Lamine Yamal, que para mí ahora es de los mejores del mundo, y con la edad que tiene... la verdad es que me gustaría mucho jugar con él”, aseguró.

Estas palabras han sido interpretadas por muchos como un guiño al FC Barcelona.

"La Serie A fue un gran cambio para mí, ya que en el Real Madrid había jugado en categorías inferiores y en equipos juveniles. Fue un cambio muy difícil, pero también maravilloso. Me estoy adaptando y tengo muchas ganas de seguir", añadió.

Sin embargo, el club blanco aún podría repescarlo. Aunque el Real Madrid vendió el 50 por ciento de sus derechos al Como por 6 millones, puede repescarle por 8 millones de euros. Cuestionado por su futuro, Carlo Ancelotti señaló: “Es uno de los nuestros, lo estamos siguiendo, lo está haciendo muy bien, no tengo dudas, al final de la temporada decidiremos qué hacer. Si tengo que darle un consejo a un entrenador joven... creo que la paciencia es una gran cualidad”.