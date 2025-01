Negociaciones avanzadas de este club con Sergio Ramos: ¡Una delegación viaja a España!

Sergio Ramos, sin equipo desde que el pasado mes de junio terminase contrato con el Sevilla podría atreverse finalmente a cruzar el charco para su nueva aventura futbolísticas.

El diario UOL Esporte avanzaba ayer Neymar podría no llegar solo a brasil. La llegada del brasileño al Santos atraería a varias figuras mundiales del futbol y ya negocio la configuración de un "dream team".

Entre los nombres que se manejan son: Paul Pogba, Marcelo y Sergio Ramos aunque también destacan otros como Thiago Silva, Paulo Henrique Ganso, Leandro Paredes y Arthur Melo.

Todos los nombres anteriormente mencionados tienen algo en común y es que han formado una fuerte amistad con Neymar, por lo que jugar a lado de su amigo podría influir en su decisión. De acuerdo a la información del medio brasileño, Ney participaría en las negociaciones y en caso de llegar a un acuerdo, Santos conformaría uno de los equipos más mediáticos y llamativos del mundo.

Una delegación viaja a España

Sin embargo, parece que el futuro de Ramos no estaría en Brasil sino en la liga mexicana. Según adelanta el periodista de TUDN, Diego Armando Medina, la directiva de Monterrey ha enviado a un doctor y a un preparador físico a España para realizarle las pruebas médicas y físicas a Ramos. Si el futbolista supera estos exámenes, firmará un contrato por un año con el equipo mexicano.

La llegada de Ramos cubriría la vacante en la defensa central tras la lesión de Carlos Salcedo en su primer entrenamiento con el club. Inicialmente, Monterrey tenía en la mira al colombiano Carlos Cuesta, actualmente en el Genk de Bélgica, pero la cúpula directiva decidió cambiar de rumbo y apostar por el fichaje del español.

Martín Demichelis, director técnico de los Rayados de Monterrey confesó su interés sobre el camero: "No me gusta hablar de hipótesis, si me refiero al nombre, me encantaría, sería un honor que se pueda sumar alguien con la trayectoria, historia, personalidad y jerarquía de Sergio, está trabajando la institución fuerte para incorporar un jugador más, ya saben la desgracia que tuvimos con Carlos Salcedo, tenemos que reforzarnos atrás con un gran jugador que nos ayude, ojalá así sea, ¿Se imaginan a Sergio Ramos en la Liga MX? Sería un honor para todos, para la Liga MX, para Monterrey, ojalá se pueda concretar".

El mejor pagado

Los Rayados han ofrecido al central español un contrato por un año y un salario anual cercano a los 5 millones de euros. Esto lo convertiría en uno de los mejores pagados dentro de la Liga Mx, algo que se puede dar debido a que llega como agente libre, por lo que el club mexicano no tiene que negociar con ningún otro club, solo debe acordar el sueldo del futbolista.

Uno de los temas que parece convencer al español es el Mundial de Clubes, para el que ya están clasificados y disputarán durante el próximo verano.

Sin embrago desde México también enumeran algunos escollos que podrían dificultar la operación. Por un lado está la estructura de bonificaciones basadas en el rendimiento que el ex internacional español desea incluir en su contrato. Otro punto crítico en las conversaciones es la duración del contrato, ya que los representantes de Ramos buscan un acuerdo de dos años, mientras que Rayados solo propone uno.