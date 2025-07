Courtois vende su casa por 4.5 millones para comprarse otra con bosque privado y llena de lujos

Thibaut Courtois, el guardameta belga del Real Madrid, ha vendido su casa en Las Lomas, una exclusiva urbanización situada en Boadilla del Monte, en las afueras de Madrid, por un valor de 4,5 millones de euros, según cuenta El Confidencial. Se trata de una cifra considerable, aunque entendible si se tiene en cuenta la calidad y dimensiones de la propiedad.

La vivienda, de tres plantas y 875 metros cuadrados construidos, se asienta sobre una amplia parcela de 2.500 m². El inmueble cuenta con siete habitaciones, cinco baños y una piscina- Las Lomas es conocida por su tranquilidad, su seguridad y su entorno natural, por lo que ha sido durante años una zona elegida por deportistas y personalidades del ámbito empresarial que buscan privacidad sin renunciar a la cercanía con la capital.

Más espacio, más lujo

Sin embargo, Courtois ha decidido dar un paso más allá en términos de confort y sostenibilidad. Según la misma información, a partir de octubre, el arquero vivirá en una nueva residencia aún más ambiciosa, tanto en tamaño como en prestaciones. Su próxima casa, ubicada también en las inmediaciones de Madrid, contará con una superficie construida de 6.000 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas, sobre una imponente parcela de 15.000 m².

Este nuevo hogar no solo será más grande, sino también más moderno y adaptado a las tendencias de eficiencia energética. La vivienda dispondrá de placas solares y un sistema de climatización por geotermia, lo que permite reducir considerablemente la huella ecológica y el consumo energético. El proyecto incluye además grandes ventanales que favorecen la iluminación natural, amplias terrazas para el disfrute al aire libre, varias piscinas y, como elemento distintivo, un bosque privado. Este último detalle no es menor: tener un bosque en propiedad garantiza no solo privacidad, sino también un contacto directo con la naturaleza, algo que cada vez más celebridades valoran en sus residencias.

Uno de los aspectos más llamativos de la nueva vivienda será su garaje subterráneo, diseñado especialmente para albergar los coches del portero. Este tipo de estructuras, comunes en las mansiones de alto nivel, permiten mantener los vehículos en óptimas condiciones, protegidos del clima y con un acceso directo al interior de la casa.

De vacaciones

Courtois se encuentra actualmente de vacaciones, disfrutando de un merecido descanso tras una temporada exigente. Está previsto que se reincorpore a los entrenamientos del Real Madrid a comienzos de agosto. u papel en el equipo sigue siendo fundamental: no hay en el horizonte ningún cambio en la portería del club blanco, y todo indica que Courtois seguirá siendo el guardameta titular indiscutible.

Durante la última edición del Mundial de Clubes, el portero belga volvió a demostrar por qué es uno de los mejores del mundo. Fue uno de los más destacados del torneo, incluso en el complicado partido de semifinales en el que el Real Madrid de Xabi Alonso cayó ante el PSG, en una dura goleada. Pese al resultado, Courtois fue clave para evitar un marcador aún más abultado..

La directiva del Real Madrid mantiene su confianza en él. Mientras Courtois esté disponible, será el titular indiscutible. Su suplente, Andriy Lunin, asumirá de nuevo el rol habitual de segundo portero, con oportunidades en partidos puntuales cuando el belga necesite descanso o se encuentre sancionado. Esta estabilidad en la portería es parte del proyecto deportivo del club, que apuesta por mantener una base sólida y de confianza en posiciones clave.