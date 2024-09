La crítica más brutal a Cristiano: "No sabe jugar al fútbol, me importan una mierda sus goles"

El 5 de septiembre de 2024 Cristiano Ronaldo hizo historia. El astro portugués llegó a los 900 goles en su carrera al marcar con su selección en el encuentro ante Croacia. Pero esto no parece ser suficiente para el ex madridista Antonio Cassano que no se mordió la lengua durante su intervención en 'Viva el fútbol', junto a Nicola Ventola y Lele Adani, para atacar duramente al portugués.

No es la primera vez que el ex futbolista italiano se coloca en el centro de la polémica por sus declaraciones pero el ataque feroz al portugués ha dado la vuelta al mundo.

"Cristiano Ronaldo no sabe jugar al fútbol. Puede marcar 3.000 goles, me importa una mierda. Jugar al fútbol jugaron: Higuaín, Lewandowski, Benzema, Agüero, Ibra, Suárez...", espetó, al ser preguntado por su Top-5 de delanteros de la era moderna del fútbol.

Pero aún le quedan balas y siguió disparando. El ex de Real Madrid, Milan y Sampdoria, entre otros, tildó al astro portugués de individualista: "Durante los últimos tres o cuatro años en el Madrid CR7 fue delantero centro. Siempre ha sido extremo izquierdo. ¿Quieres ponerlo entre estos atacantes? Los que he mencionado tienen algo en común denominador: Higuaín, Agüero, Lewandowski, Benzema, Ibrahimovic y Luis Suárez, supieron jugar con su compañero", argumentó. "Ellos si saben jugar al fútbol en equipo, pero Cristiano, ¿su objetivo cuál es?, gol, gol, gol", insistió.

Un argumento que sin embargo contrasta con los datos: en más de 1,000 encuentros como profesional disputados por Ronaldo ha repartido más de 260 asistencias, lo que duplica la cantidad de goles que anotó el italiano (más de 120) durante toda su carrera, entre 1999 y 2017.

Lo cierto es que no se trata de la primera vez que da muestra de su rechazo a la figura de CR7. En 2021 se mofó de unas declaraciones de Jorge Mendes en las que decía que El Bicho era el mejor futbolista del mundo: "Sí, el mejor de la historia después de Napoleón Bonaparte", respondió el de Bari.

En otra ocasión, Cassano, incluso, exigió a Cristiano Ronaldo que pusiera fin a su carrera deportiva: "Un tipo como Cristiano debe quererse: si ya no puedes más, debes echar el cierre. Es una regla de todos los deportes. ¡Retírate, ya está!", reclamó.

Su polémico paso por el Real Madrid

El italiano empezó en cantera juvenil del Bari (sur), pero se trasladó muy joven al Roma, equipo con el que ganó la Supercopa Italiana 2001, antes de pasar en enero de 2006 pasó al Real Madrid. A su regreso a Italia, el exdelantero vistió la camiseta del Sampdoria, el Milán, el Inter y el Parma, antes de volver al club genovés cerrar su carrera con el Sampdoria en 2017 y jugó con la selección de Italia desde 2003 y en 2012 fue subcampeón de Europa.

Su paso por el club merengue fue muy controvertido y acabó apartado del equipo. "Logré perder unos 12 kilos. Luego llegó Cannavaro y los volví a ganar. Nutella era uno de los patrocinadores del club y cada mes nos regalaban cinco kilos de producto. Cuando llegó Capello hice dos goles en dos partidos y me sentía el rey del mundo. Me sustituyó en el primer tiempo ante el Lyon, me pelee con él en Jerez y me sacó del equipo. En siete meses gané 14 kilos, comía la Nutella a saco y todo me daba igual. Daba asco", confesó en una entrevista.

"Tenía 6 años y medio de contrato, pero me quedé apenas 18 meses porque acabé fuera de la plantilla y cada viernes cogía un vuelo privado para volver a Roma. Comía como un perro y no dormía. Vivía una vida de mierda", matizó.