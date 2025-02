El curioso motivo por el que Mbappé prefiere al Atlético en los octavos de Champions

Después de eliminar al Manchester City en la repesca de la Liga de Campeones, les tocaba a los madridistas pensar en el sorteo de este viernes, donde los blancos van a conocer su rival en los octavos de final. Hay dos opciones: el Atlético de Madrid o el Bayer Leverkusen. Dos equipos de los que se metieron entre los ocho primeros y que han visto esta eliminatoria extra desde casa.

Le preguntaron en Movistar+ a Mbappé, después de su triplete al Manchester City, sobre sus preferencias en ese sorteo y sobre qué rival prefería en la siguiente ronda. Y su respuesta no tiene desperdicio: "No hay duda de que son grandes equipos. Para mí es mejor el Atleti, así no viajamos", decía entre risas. "Nosotros viajamos mucho durante la temporada. Los dos equipos son difíciles, pero mejor sin viajar", continuaba el francés, que no tenía preferencia en cuanto a la peligrosidad de uno y otro rival, pero ponía por delante la posibilidad de descansar y ahorrarse unos cuantos kilómetros.

También le preguntaron por esta cuestión a Rodrygo y en este caso él prefirió no mojarse. "A estas alturas no podemos elegir, todos los equipos son muy complicados y cualquiera de los dos será difícil", decía el brasileño.