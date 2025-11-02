El dato que avala a Xabi Alonso e ilusiona al madridismo: ¡Es histórico!

El Real Madrid doblegó sin oposición (4-0) al Valencia en la undécima jornada de LaLiga EA Sports celebrada en el Santiago Bernabéu, un partido brillante de los blancos para reforzar su liderato y hurgar en la herida de los valencianos. El equipo de Xabi Alonso hizo bueno el esfuerzo del Clásico la semana pasada y encadenó una cuarta victoria en Liga para llegar a los 30 puntos y meter presión al FC Barcelona, que juega este domingo contra el Elche, y el resto de perseguidores. El líder ejerció como tal con un sobresaliente colectivo e individual.

Una victoria impoluta que no solo supone afianzar el liderazgo sino que arroja un dato que avala la labor del técnico tolosarra que puede presumir de una arranque de temporada que ya es histórico. En apenas 14 partidos, tras una pretemporada exprés, el técnico ha sabido implantar su estilo y firmar el mejor arranque de temporada del Real Madrid en el siglo XXI.

De récord en récord

No solo se convirtió la pasada jornada en el primer entrenador español en ganar su primer Clásico con el Real Madrid desde Miguel Muñoz en 1960, sigue que sigue sumando récords a su cuenta personal.

En el partido contra el Barça, su equipo batió un récord de remates ante el FC Barcelona. El Real Madrid disparó a puerta hasta 23 veces contra el eterno rival. Esta cifra no es menor, ya que representa el récord de un entrenador en su debut en el Clásico liguero desde, al menos, la temporada 2003/04.

El técnico vasco superaba así la marca previa, que ostentaba Frank Rijkaard con el Barcelona en diciembre de 2003, cuando los culés realizaron 21 remates.

Y ayer, con la goleada ante el Valencia logró, nada más y nada menos, que igualar a una de las figuras más legendarias del Real Madrid. Tras 14 partidos oficiales en la campaña 2025-2026, el conjunto dirigido por el donostiarra presenta un balance de 13 victorias y una sola derrota, igualando así los registros más brillantes del club. Solo dos entrenadores habían alcanzado cifras similares en los casi 125 años de historia madridista: José Ángel Berraondo, en la temporada 1928/29, con 13 victorias y un empate; y Miguel Muñoz, en la 1961/62, con 13 triunfos y una derrota.

La goleada en el derbi ante el Atlético de Madrid es el único borrón para un Xabi Alonso que aspira a seguir haciendo historia.