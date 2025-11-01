Directo
Real Madrid - Valencia, en directo hoy: jornada 11 de LaLiga EA Sports
Tras un triunfo clave ante el Barça, los de Xabi Alonso tratan de mantener el pleno de victorias en casa para afianzarse en el liderato
Real Madrid - Valencia CF: jornada 11 de LaLiga EA Sports, en vivo online
El Madrid presume de Vinicius
Las bajas del Valencia
En lo que respecta al Valencia, el equipo llega al estadio blanco con dos ausencias de peso en la defensa: Diakhaby y Foulquier. A ellas se suman las bajas de Ramazani y Ugrinic, este último aún pendiente de esclarecer su situación debido a unas molestias en la rodilla que solo le han permitido disputar 89 minutos desde su llegada.
Vinicius, el protagonista de la semana
El nombre de Vinicius ha estado en el centro de la conversación en el Real Madrid durante los últimos días. Después de las disculpas públicas del jugador y de que el entrenador diera por “cerrado” el asunto en rueda de prensa, el club también ha querido reforzar su respaldo. Desde las redes oficiales se ha compartido una imagen destacando el compromiso y sentimiento madridista que Vinicius ha mostrado desde su llegada.
El Valencia, a romper la maldición
Los enfrentamientos entre Real Madrid y Valencia han sido históricamente uno de los clásicos más intensos del campeonato español, pero en los últimos años la distancia entre ambos equipos se ha hecho más evidente. El conjunto valencianista no consigue imponerse a los blancos desde mayo de 2023, en aquel encuentro disputado en Mestalla. A día de hoy, las dinámicas llegan completamente opuestas: el equipo de Xabi Alonso aterriza con la moral alta tras ganar el Clásico, mientras que el Valencia de Corberán atraviesa una racha delicada, acumulando cinco jornadas sin conocer la victoria.
Comenzamos
Bienvenidos al minuto a minuto de este partido. El Real Madrid recibe al Valencia en un duelo con historia, emociones y siempre con algo en juego. Aunque son momentos diferentes para ambos equipos, el choque suele ser intenso y con muchas ocasiones.
