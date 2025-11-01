Real Madrid - Valencia, en directo hoy: jornada 11 de LaLiga EA Sports

Los enfrentamientos entre Real Madrid y Valencia han sido históricamente uno de los clásicos más intensos del campeonato español, pero en los últimos años la distancia entre ambos equipos se ha hecho más evidente. El conjunto valencianista no consigue imponerse a los blancos desde mayo de 2023, en aquel encuentro disputado en Mestalla. A día de hoy, las dinámicas llegan completamente opuestas: el equipo de Xabi Alonso aterriza con la moral alta tras ganar el Clásico, mientras que el Valencia de Corberán atraviesa una racha delicada, acumulando cinco jornadas sin conocer la victoria.