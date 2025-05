La defensa del Real Madrid deja solo a Mbappé

«Mis goles no son importantes si no se convierten en títulos», dijo hace poco Mbappé. En el PSG hizo muchísimos tantos, pero no consiguió los trofeos que le hubiera gustado y en el Real Madrid tiene muy claro que la historia tiene que ser distinta. Vive de marcar, pero sabe que lo clave para una estrella es tocar metal todo el tiempo.

Esta temporada, al francés le ha dejado un poco solo el resto del equipo, lo mismo que sucedió en el Clásico que decidía la Liga. Kylian le hizo un «hat trick» al Barcelona en Montjuïc, pero no sirvió de mucho, porque atrás el Real Madrid volvió a ser muy frágil. «Ya dije que este tipo de partidos tienes que defender bien y atacar bien. Hemos atacado bien, aunque en la primera parte se podía hacer mejor, porque hemos cometido dos errores evidentes que nos han costado dos goles», decía Ancelotti sobre el funcionamiento defensivo de los suyos.

«Teníamos que defender mejor en algunos aspectos. No hemos defendido mal por tener el bloque bajo. Hemos defendido mal y punto. Con el bloque bajo es más sencillo defender. Hemos regalado algunas oportunidades y nos han castigado», continuaba el técnico italiano, defendiendo su idea de echar al equipo atrás con el 0-2. «Y no hay que olvidar que nos faltaban cinco defensas», añadía recordando las bajas atrás que le han obligado, a jugar con una última línea de circunstancias y ninguno de los teóricos titulares al comienzo de temporada.

El Madrid fue al intercambio de golpes con el Barcelona y aunque Mbappé estuvo a la altura, no tuvo mucho acompañamiento, con un Vinicius primero fallón y luego lesionado en el tobillo.

Rodrygo no apareció

Rodrygo ni salió del banquillo, mientras debutaba el canterano Víctor Muñoz, que tuvo el empate a cuatro. «Absolutamente cero problemas con Rodrygo. Ha intentado recuperar y estar listo, pero no estaba al cien por cien, y meterlo cinco minutos cuando no está bien es un riesgo y se pueda lesionar», explicaba Ancelotti sobre que el brasileño no tuviese minutos este domingo.

Mbappé los tuvo todos y asumió su responsabilidad, provocando y marcando el penalti, después resolviendo bien una carrera ante Szczesny y ya en la segunda parte cerrando un contragolpe. Fue el jugador determinante que necesita el Real Madrid para la temporada que viene, donde en principio todo se va a construir con él como base.

Con los tres goles de ayer, Mbappé llega a los 27 en Liga y se queda solo en la clasificación del Pichichi a falta de tres partidos. Ahora le saca dos a Lewandowski, que se paró en 25 antes de su lesión. En el Clásico no entró ni al final, lo que confirma que todavía no está totalmente recuperado aunque apareciera fugazmente frente al Inter.

En total en la temporada, Mbappé ya va por los 39 tantos, con lo que se ha convertido en el mejor goleador del Real Madrid en la temporada de debut con los blancos. Ya había superado a Cristiano Ronaldo y ahora deja atrás a Iván Zamorano. «Lo ha hecho bien arriba. Todas las oportunidades que hemos tenido han sido muy claras. Hemos atacado bien a la espalda, tratando de evitar el fuera de juego. La idea ofensiva la tuvimos clara», cerraba Ancelotti.