Así se gestó el "no" de Lamine Yamal a Marruecos para jugar con España: "¡Me van a matar..!"

Yamal siempre se ha decantado por defender la camiseta de España pese a tener la posibilidad de hacerlo por las de los países de los que sus padres son originarios: Marruecos y Guinea. Y eso es algo que no perdonan sus vecinos marroquíes hasta le punto de haber recibido amenazas y ataques de odio.

Y es que a pesar de las presiones por parte de Marruecos, Lamine tuvo claro que quería defender a España. Nacido de padre marroquí y madre ecuatoguineana, el talentoso futbolista llamó la atención de la Federación de Fútbol de Marruecos y del entrenador Walid Regragui, quien deseaba sumar a Yamal a la alineación de los Leones del Atlas.

Ahora, en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER, Luque ha relatado como fue el proceso para convencer a Lamine de que se decantara por La Roja. Yamal no causó ningún problema: "No te preocupes, me están presionando por todos lados, pero yo quiero jugar con España", recuerda.

Según el ex director de la selección masculina, el extremo del Barça le confesó su deseo de ser campeón de Europa, algo que acabó logrando. Sin embargo, para ello, Luque tuvo que pelear con el gobierno de Marruecos, que no quería dejar escapar a un talento como el de Lamine.

¡Me van a matar!

"No fue un caso fácil. Vino el seleccionador de Marruecos, el Gobierno de allí", explicó el exdirector deportivo de la Roja. Otro factor muy importante a superar fueron los temores Mounir Nasraoui, padre de Yamal. "El padre fue más complicado que la madre, me dice que en Marruecos lo van a matar. Es al que más le cuesta entrar en razón. Me dice unas cosas... que es mejor no decir nada", reveló Luque.

Tratar con Sheila Ebana, madre de Lamine, fue más fácil. Aunque Luque admitió que le mintió: "Es la persona en la que más se tiene que apoyar Lamine. Ella me hace una pregunta y yo no sé qué respuesta darle y le miento: '¿Quieres que vaya con la absoluta porque de verdad está preparado o porque no quieres que vaya con Marruecos? A nosotros nos gustaba que los jugadores pasaran por todas las categorías. Yo le dije 'está preparadísimo. ¿Por Marruecos? Qué va'. Fue un poco la mentirijilla", confesó.

Una delegación marroquí a Barcelona

En medio de esta negociación, en agosto de 2023, en pleno debate mediático sobre el futuro de Lamine Yamal a nivel de la selección, Mounir Nasraoui y la abuela paterna, Fátima, viajaron a Marruecos y visitaron el Complejo Mohamed VI de Fútbol en Salé por invitación de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol. Incluso, ante el interés de la prensa y de a Federación Españolas para que Yamal no jugase con Marruecos, el seleccionador nacional, Walid Regragui, llegó a reunirse con el futbolista en un restaurante de Barcelona, según publicaron medios como Rue20 o Hespress.

Pero la decisión de Yamal estaba clara y a la Federación marroquí no le quedó otra que admitir su derrota. “Nos reunimos con sus padres. Les trasladamos nuestro proyecto, a él y a la familia, pero Lamine ya estaba convencido de ir con España. España y Marruecos están separados por 14 kilómetros y es normal que pasen estas cosas", afirmó Fouzi Lekjaa.

Días después de la visita de su padre a Marruecos, el joven extremo del FC Barcelona se convertía en la gran novedad en la convocatoria de la selección española para los partidos ante Georgia y Chipre.

“Siempre he jugado con España, desde la Sub-15, y lo he tenido claro siempre, que quería jugar con España, ganar una Eurocopa, un Mundial y todo lo que se pueda”, expresó el futbolista.

En noviembre ya había disputado cuatro partidos con España lo que cerraba las puertas a su internacionalidad con Marruecos. Algo que los aficionados marroquíes vivieron con decepción y que provocó ataques en redes contra el futbolista y sus familia.

La bandera de la polémica

Tampoco vieron con buenos ojos que Lamine llevara en sus botas las banderas de Marruecos y Guinea como homenaje a sus orígenes. “La bandera marroquí representa nuestra dignidad e identidad, y colocarla en un zapato es menospreciarla” o “Lamine eligió representar a España a expensas de Marruecos, ¡y hoy lleva la bandera marroquí en sus botas! ¡Este es un comportamiento que no expresa respeto por sus orígenes!”, fueron algunos de los comentarios que circularon en redes.

Lamine Yamal no olvidará nunca el 8 de septiembre de 2023, el día en el que debutó con la camiseta de la selección española absoluta. Lo hizo en el Borís Paichadze de Tiflis, ante el combinado local, Georgia. Con 16 años y 57 días, se convirtió en el jugador más joven en debutar con España. Y lo hizo con un golazo que ha dado la vuelta al mundo. Los aficionados marroquíes tampoco lo olvidan.