La desconocida norma por la que el Barcelona pudo cometer alineación indebida con Íñigo Martínez contra Osasuna en LaLiga

El partido entre FC Barcelona y Osasuna, correspondiente a la jornada 30 de LaLiga, podría traer consecuencias más allá del resultado en el marcador. El conjunto navarro estudia la posibilidad de impugnar el encuentro por una supuesta alineación indebida del defensa Íñigo Martínez, lo que ha encendido todas las alarmas en el entorno azulgrana y ha abierto un debate legal y deportivo sobre la normativa que regula estos casos.

5 días

Todo gira en torno a una regla específica de la FIFA, conocida como la “Regla de los cinco días”. Esta normativa establece que, si un jugador es convocado por su selección y posteriormente causa baja por lesión, no puede disputar partidos oficiales con su club durante los cinco días posteriores al último encuentro de la ventana internacional, a menos que la federación del país al que pertenece la selección lo autorice expresamente. El objetivo de esta norma es proteger los intereses de las selecciones nacionales y evitar que los clubes utilicen lesiones como pretexto para retener a sus futbolistas.

No jugó con la selección

En este caso, Íñigo Martínez fue llamado por la selección española para disputar los compromisos internacionales de marzo. Sin embargo, fue desconvocado por una lesión diagnosticada como parameniscitis interna en la rodilla derecha. Hasta ahí, todo en regla. El problema surge cuando, apenas cuatro días después del último partido de España —que se jugó el 23 de marzo—, el defensa apareció como titular con el Barça en el duelo ante Osasuna, el 27 de marzo.

Lo que Osasuna quiere aclarar ahora es si existió una autorización formal por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que liberara a Íñigo Martínez de esa restricción de cinco días. Si no se puede demostrar la existencia de esa autorización, estaríamos hablando de una infracción clara del reglamento FIFA. Y aunque el propio jugador estuviera en condiciones físicas de jugar, eso no invalida la normativa, ya que lo que está en juego es el procedimiento reglamentario, no el estado de salud del futbolista.

La situación es delicada porque una alineación indebida no es un asunto menor. De comprobarse, la sanción habitual en estos casos es la pérdida del partido por parte del equipo infractor, concediéndole la victoria por 3-0 al rival.

Hasta el momento no se ha hecho público ningún comunicado por parte de la federación que confirme o desmienta esa autorización, lo que mantiene la incertidumbre en el aire.

Mientras tanto, Osasuna ha solicitado formalmente a la RFEF la documentación relacionada con la situación de Íñigo Martínez, y en función de la respuesta que reciban, decidirán si elevan una queja formal a LaLiga o incluso al Comité de Competición.