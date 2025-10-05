El día que Laporta llamó hasta 10 veces "imbécil" al culé Fernández Vara

Guillermo Fernández Vara, fallecido este domingo a los 66 años, fue presidente de la Junta de Extremadura durante 12 años divididos en dos etapas (2007-2011 y 2015-2023) y dirigió el partido socialista en esa comunidad durante 16 años.

Aquejado de un cáncer de estómago, Fernández Vara ocupaba actualmente la vicepresidencia segunda del Senado, cámara a la que llegó por designación autonómica tras salir del gobierno extremeño por un acuerdo PP-Vox pese a ser la lista más votada en las elecciones de 2023.

Médico forense, dio el salto a la política de la mano de otro dirigente socialista histórico, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Pero más allá de su amor por la política que lo convertirían en un referente del socialismo español, Guillermo Fernández Vara tampoco ocultó nunca su pasión futbolera y en especial su corazón culé. Una faceta de su vida que incluso le llevó a escribir como columnista en el diario "Marca".

El artículo de la discordia

Un amor por el Barcelona que se vio resquebrajado en demasiadas ocasiones por el uso político del Club. Fernández Vara era culé sí, pero sobre todo español por lo que no dudaba en denunciar los pitos a España, el uso independentista del club de sus amores o la dificultad de ser barcelonista fuera de Cataluña.

Para el recuerdo quedará para siempre aquella conversación con Joan Laporta en la que el mandatario culé le insultó en reiteradas ocasiones. Ocurría en agosto de 2009.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, confirmaba que el presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, le llamó diez veces "imbécil", tras leer un artículo suyo donde le criticaba educadamente por utilizar el club como trampolín político.

Vara explicó que para Laporta la palabra "imbécil" no era un insulto, como según le confesó él, y asegura que cuando recibió la llamada pensó que era una "broma" de la radio. "Cuando me di cuenta que era él le pedí que retirase lo dicho, pero no lo hizo y corté la conversación".

Fernández Vara "rogaba" a Laporta en el texto, titulado 'Querido President', que "cuando hable como presidente del Barça, lo haga sabiendo que representa a todos los barcelonistas". "Nos has hecho vivir momentos inolvidables pero, por favor te pido, no nos hagas daño". Y terminaba así: "Visca el Barça y Visca Catalunya. Viva España también, si me lo permites. O aunque no me lo permitas".

Dos días después, recibió una llamada de Laporta, que, según el presidente socialista, estaba encolerizado y empezó a increparle y a amonestarle por su texto, llamándole "imbécil" hasta en diez ocasiones.

"Olvídate de pedir nada al Barça y no vuelvas a hablarme en tu vida", amenazó. "¡Que te quede claro que continuaré siendo presidente del Barça a pesar de ti y de todos los que queréis hundirme!", vociferó.

"El Barcelona no es Laporta, el Barcelona somos mucha gente", recalcó el presidente extremeño, que no volvió a tener ningún contacto con el presidente azulgrana. "Corté y hasta hoy", concluyó.

Años después -en 2015-, ya con Josep María Bartomeu en la presidencia llegó a confesar que había dejado de ver los partidos del club de sus amores por cuestiones extradeportivas. El hecho de que el FC Barcelona permitiera exhibir esteladas independentistas en el Camp Nou fue la gota que colmó el vaso de su paciencia.

Hoy se va Gillermo Fernández Vara, todo un símbolo del sentimiento culé fuera de Cataluña.