Misa presidida por el Papa León XIV En ocasión del Jubileo de los misioneros y de los migrantes y rezo del Ángelus

La Santa Misa en el Jubileo de los Migrantes y del Mundo Misionero es una celebración central para unir a misioneros, migrantes, refugiados y quienes se dedican al servicio de la fe, su objetivo es reconocer a los migrantes como "misioneros de esperanza" que llevan la fe a las nuevas tierras y de renovar el llamado a la misión universal De la Iglesia.

El Sumo Pontífice se asoma los domingos a una de las ventanas del Palacio Apostólico para rezar el Ángelus, saludar y bendecir a los fieles que se congregan en la plaza San Pedro en la ciudad el Vaticano.