La droga que aterroriza al fútbol inglés: jugadores ingresados, nervios devastados y hasta traspasos frustrados

El óxido nitroso o “hippy crack” es el asunto más comentado en el Reino Unido desde hace meses. El consumo de esta sustancia penada en el país se ha normalizado entre los más jóvenes, incluyendo a los deportistas de primer nivel. Dele Alli, Jack Grealish, Kyle Walker o Raheem Sterling han sido cazados, tal y como informó el diario The Sun.

El último caso lo ha protagonizado el centrocampista de los Spurs, Yves Bissouma, después de que se difundiera un video en el que se le ve inhalando óxido nitroso, también conocido como hippy crack o “gas de la risa”.

Bissouma, supendido

El incidente ocurrió pocos días antes del inicio de la nueva temporada de la Premier League ygeneró una gran preocupación tanto en los seguidores del Tottenham como en el cuerpo técnico del equipo. Finalmente, el club ha decidido suspenderlo y no jugará el primer partido de la temporada contra los Foxes esta noche.

"Él necesita recuperar esa confianza tanto conmigo como con el grupo. La puerta está abierta para él y podemos ayudarle a darse cuenta de que las decisiones que toma impactan al grupo”, afirmó Ange Postecoglou.

Pero el caso de Bissouma es solo uno más en la larga lista de jugadores que se han visto afectados por las drogas. La situación es cada vez más graves ya que, según un informe publicado por los medios ingleses, una de las estrellas de la liga inglesa tuvo que ser ingresada en un centro médico por su adicción y se ha llegado a frustrar un traspaso en el mercado de invierno por este motivo.

La preocupación es tal que los mejores clubes del mundo han comenzado a realizar pruebas a los jugadores para detectar el uso de óxido nitroso, con un número creciente de adictos a la droga del “gas de la risa”. Incluso, fuentes de clubes de primer nivel aseguran que los equipos están notando enormes diferencias en la capacidad pulmonar esperada de los jugadores y en su rendimiento real.

Traspaso frustrado

De hecho, según se detalla en el informe, un futbolista vio como se frustraba su traspaso en después de que se encontraron signos de que "su sistema nervioso estaba devastado por el uso de gas de la risa". Un jugador que iba a fichar por un club de segunda división vio cómo el acuerdo se iba al traste después de que los médicos que realizaban su examen y descubrieran serios daños en su sistema nervioso por el uso de este gas .

The Sun también reveló que una estrella de la Premier League estaba en rehabilitación por adicción al óxido nitroso, también conocido como “crack hippie”. Su uso salió a la luz cuando la policía detuvo el automóvil en el que viajaba y encontró docenas de botes. Su familia alertó al club y se realizó una intervención médica.

Se sabe que decenas de estrellas de la Premier League, incluidos internacionales ingleses , consumen habitualmente la droga, y muchas creen erróneamente que es inofensiva. Pero el uso prolongado puede reducir los niveles corporales de vitamina B12, esencial para la función nerviosa. Fue prohibida en noviembre pasado en una ofensiva del gobierno y ahora está considerada como una droga de Clase C, en la misma categoría que el cannabis. La posesión para uso recreativo de este tipo de droga es ilegal desde el año pasado en el Reino Unido y puede llevar a penas de dos años de prisión.

Según se recogía en el informe publicado por The Sun, un jugador llegó a gastar más de 10.000 euros en botes de gas de la risa para una su fiesta de cumpleaños. Algunas fuentes han revelado casos preocupantes: “Un jugador era enormemente adicto y durante un examen físico del club detectaron que que tenía los nervios de las piernas machacados. decidieron deshacerse de él".

“Su agente lo llevó a otro club para una prueba y estaban entusiasmados con su fichaje pero cuando le hicieron el examen médico, básicamente dijeron: 'Eres un adicto' y pararon en seco su contratación. Ahora está sin club".

Otros jugadores han sido interrogados por equipos médicos después de que sus piernas se contrajeran de manera incontrolada mientras recibían tratamiento por otras lesiones.

“Es un problema absolutamente enorme, que los clubes apenas están empezando a controlar. Los jugadores piensan que pueden salirse con la suya porque no aparece en las pruebas de drogas y hasta hace poco no era ilegal, pero algunos son adictos y está teniendo un efecto enormemente negativo en su salud y sus carreras", declaró otra fuente a The Sun.

En 2022, los médicos ya advirtieron que estaban viendo un mayor número de pacientes con lesiones neurológicas causadas por el gas de la risa, incluidos daños en la médula espinal y los nervios.

Hay que matizar que esta sustancia se concentra en pequeños recipientes. Después de consumirse se suele tener un sensación de desinhibición que lleva a la euforia, risa incontrolable y mareos para acabar en un estado de sedación. El problema El consumo en altas dosis de este gas puede provocar paros cardíacos, derrames cerebrales, incontinencia, alucinaciones, pérdida de la memoria e incluso la muerte en el peor de los casos.