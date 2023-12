La droga que amenaza a la Premier: su consumo masivo alerta a Policía y a clubes

¿Recuerdan el polémico vídeo en el que se ve a un aficionado del West Ham esnifando una raya de cocaína sobre la calva de otro hincha?. Ocurrió el pasado mes de marzo y provocó un sonoro escándalo que obligó a club a pronunciarse de manera contundente. La grabación muestra a un hombre calvo sentado en la grada inferior al que se le espolvoreó lo que parece ser un polvo blanco sobre su cabeza. Instantes después, otro aficionado del West Ham se acerca desde detrás para esnifarse el polvo, supuestamente cocaína.

En el vídeo, se pueden escuchar risas de otras personas en las gradas, animando al joven a realizar tan vergonzoso acto: "Vamos John, hazlo". Al acabar de esnifar, el hincha grita: "¡Irons, Irons!". Los seguidores del West Ham se refieren a sí mismos como "los Irons", que es el apodo del club en asociación con Thames Ironworks and Shipbuilding Company, cuyos trabajadores formaron Thames Ironworks F.C.

La grabación no tardó en hacerse viral y los aficionados fueron expulsados de manera indefinida. Pero este es solo un ejemplo más de un problema que trae de cabeza a la Premier.

El consumo de drogas se ha vuelto tan común en los campos de fútbol que las autoridades se han visto obligadas a implementar métodos que normalmente solo se utilizaban en clubes nocturnos y bares.

Ésa es la advertencia del jefe de la Unidad de Vigilancia del Fútbol del Reino Unido, quien alega que hay pruebas en "la mayoría de los estadios" de que los aficionados consumieron cantidades de drogas nada despreciables. El jefe de policía Mark Roberts asegura que los clubes de la Premier League y la EFL tienen que pensar como "clubes nocturnos" en un intento de abordar un problema generalizado .

Una advertencia que llega justo cuando el Comité de Deportes y Medios Culturales del gobierno británico ha publicado un nuevo informe, en el que insta a los clubes y a la policía a tomar el uso de drogas en el fútbol "más en serio" como parte de una importante ofensiva contra el vandalismo en el fútbol. El principal oficial de policía de fútbol del país y jefe de policía de la policía de Cheshire dice que el consumo de cocaína fue destacado en el informe como el mayor de los problemas.

"Existe amplia evidencia de un uso bastante intenso en la mayoría de los estadios. Esto se ha comprobado a través de diferentes actuaciones: Limpiamos los inodoros antes de los encuentro para asegurarnos de que estén limpios y tomamos muestras después y el resultado es realmente alarmante. También realizamos operaciones con perros antidrogas y encontramos una enorme cantidad de bolsas desechadas bajo loa asientos".

El uso, posesión y suministro de drogas se han añadido a la lista de delitos que pueden llevar a la imposición de una orden de prohibición del fútbol a los aficionados, ya que se argumenta que pueden conducir al vandalismo. El jefe de policía Roberts ha advertido que existe el peligro de que el consumo de drogas en el fútbol se salga tanto de control que las familias dejen de asistir a los partidos.

Roberts es una figura muy odiada por los grupos ultras por haberse opuesto a las zonas en que los hinchas estén de pie o a la venta de alcohol ambulante a la puerta de los estadios.

Los aficionados que hayan cometido delitos de drogas de Clase A en los partidos pueden recibir una orden de prohibición de fútbol de entre tres y diez años, además de obtener una condena penal. Cuando se implementó la ley en noviembre de 2022 , el ministro de Policía, Chris Philp, dijo: "El uso de drogas de clase A en los partidos de fútbol es una vergüenza que ha alimentado algunos de los comportamientos vergonzosos que hemos visto en los partidos por parte de ciertos grupos de aficionados".

La otra droga que alerta al fútbol inglés

Sin embargo, las drogas no son solo un problema de los aficionados. Destacados futbolistas de la Premier han comenzado a pedir ayuda después de volverse adictos al snus -un tipo de tabaco-, según alertaron hace unos meses en The Sun. Las bolsas se colocan en la boca como el tabaco de mascar antiguo y se consideran menos dañinas que los cigarrillos pero sus riesgos no son nada despreciables. Se trata de pequeñas bolsas llenas de polvo húmedo de color oscuro que se obtiene calentando el tabaco a una temperatura inferior a su punto de combustión en un proceso llamado pasteurización.

Una vez se ha envasado, las bolsitas se acoplan entre la encía y la mejilla o bajo la lengua. Una vez se colocan en la boca, los usuarios pueden disfrutar de su sabor y, sobre todo, del efecto de la nicotina. El delantero del Leicester Jamie Vardy, el defensa central del Man United Victor Lindelof y el defensa del Newcastle Emil Krafth son algunos de los jugadores que han reconocido consumir "snus" por su supuesto efecto calmante.

Desde la Premier alertan de que hay muchos jugadores enganchados y luchando por hacer frente a su adicción. La preocupación es tal que la Asociación de Futbolistas Profesionales está investigando el caso no solo por las terribles consecuencias sobre la salud sino por el impacto en los niños que pueden copiar sus modelos a seguir.