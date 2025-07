El emocionante mural que homenajea a Diogo Jota

Un mural del artista Paul Curtis en el lateral de una casa cerca del estadio de Anfield Road homenajea al exdelantero del Liverpool Diogo Jota, fallecido en un accidente de coche en la provincia de Zamora junto con su hermano André Silva el pasado 3 de julio.

Es el segundo mural de similares características que homenajea al atacante portugués después del que terminó hace cinco días otro artista, John Culshaw, en el lateral del pub Halfway House, también en Liverpool.

Curtis lanzó una campaña en internet de recaudación de fondos con la que captó donaciones que no solo procedieron de aficionados "reds". "Obviamente, muchos seguidores del Liverpool han donado, pero también lo han hecho del Everton y del Manchester United, lo que demuestra el alcance del chico y lo respetado que es", señaló a la BBC. También llegó dinero de Japón y de Estados Unidos, lo que "da una idea de cómo era" Jota, una persona que "conmovió a la gente más allá del fútbol", agregó Curtis.

Diogo Jota y su hermano serán homenajeados en el partido amistoso que disputarán el 3 de agosto el Oporto y el Atlético de Madrid, en el Estádio Do Dragão. Según han confirmado fuentes del club luso, aún no se han hecho público los detalles del homenaje, que se están perfilando, pero el exjugador de ambos clubes, Paulo Futre, será uno de los protagonistas. André Silva, que militaba en el Penafiel (Segunda División portuguesa), se formó en la cantera del Oporto y Diogo Jota, ex del Liverpool, también jugó en este club luso en calidad de cedido por el Atlético, que lo compró por siete millones de euros en 2016 al Paços de Ferreira (Portugal) y lo cedió por una temporada al conjunto de los dragones. Este partido será el último de la pretemporada del Oporto, que comienza el campeonato liguero el 10 de agosto contra el Vitória de Guimarães.