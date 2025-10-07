El emotivo mensaje de amor de la novia catalana de Ter Stegen

Marc-André Ter Stegen avanza según lo previsto en su proceso de recuperación. La lesión de espalda que lo ha mantenido fuera de los terrenos de juego evoluciona favorablemente, y se espera que pueda reincorporarse en enero. Sin embargo, la competencia interna, los movimientos en la portería y el interés de varios clubes europeos podrían abrirle la puerta del club en el mercado invernal.

Ter Stegen está cumpliendo los plazos previstos y podría volver a entrenar con el grupo a finales de noviembre pero parece que pueda disfrutar de minutos. Hansi Flick ya ha dejado claro que sus porteros son Joan Garcia y el polaco Szczesny lo que puede llevar al portero aleman a buscar una salida con la vista puesta en el Mundial de 2026.

Desde Inglaterra, Newcastle, Tottenham y Manchester United han sondeado su situación, conscientes de que el alemán podría estar abierto a una nueva aventura si no recupera la titularidad en el Camp Nou. El Mónaco también mantiene su interés aunque el alemán ya cerro la puerta a cualquier tipo de negociación con el equipo del principado el pasado verano dejando clara su postura de mantenerse en Barcelona.

Pero mientras completa su recuperación y deshoja la margarita de su futuro, el portero disfruta de su nuevo amor, la joven catalana Ona Sellerés. La pareja se ha consolidado y se muestran cada día más enamorados y prueba de ello son las últimas publicaciones de la joven en su perfil de Instagram.

Estos días, que el conjunto culé hace un parón por los compromisos con las selecciones, la pareja ha aprovechado para realizar una escapada a Burdeos tal y como reveló la joven la WAG con una fotografía en el avión con su perrito.

Poco después, publicaría una foto del portero blaugrana con una emotiva declaración de amor que no ha pasado desapercibida. En la imagen se ve a Ter Stegen, con la inseparable mascota en brazos, y de fondo la puerta de Borgoña, situada en plaza Bir Hakim. Pero lo que ha emocionado a los seguidores del guardameta es la declaración de amor que escribió la joven en la parte izquierda de la fotografía.

Storie de Ona Sellarés Instagram

"No os puedo querer más", escribió acompañando la frase con un emoji de un corazón blanco que representa la pureza, el amor y los nuevos comienzos

¿Quién es Ona Sellerés?

La guapísima novia catalana del portero del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, con quien comenzó una relación tras su separación el pasado mes de marzo, tiene 27 años. Es educadora social y está estudiando un máster en psicopedagogía. La pareja se conoció en un restaurante y oficializó su relación durante un viaje a Grecia, donde ambos publicaron fotografías de la escapada en sus redes sociales.

En marzo de 2025, el portero alemán anunció que él y su esposa Daniela se separaban después de ocho años juntos. La pareja tiene dos hijos, Ben y Tom.