Pavor en los chiqueros: la corrida más ofensiva de lo que va de feria, esta tarde en Las Ventas

Hay tardes en Las Ventas que no necesitan alardes para encender el ambiente. Basta con el rumor sordo del aficionado que ha visto los toros por la mañana y baja del reconocimiento con una frase seca: “¡Ojito con lo que hay!”. Hoy es una de esas tardes. La cuarta cita de la Feria de Otoño trae un encierro impresionante, de los que inquietan ya desde los chiqueros. Toros cinqueños, hondos, agresivos de cara, de los que desbordan alarde morfológico y exigen entrega total.

En el cartel, tres nombres que ya dejaron huella en San Isidro y que regresan al ruedo con cuentas pendientes. Uceda Leal, veterano, demostró que en Madrid aún se puede volver a conquistar la plaza con el toreo puro. Fortes vuelve con el aura de quien emocionó sin cortar trofeos, dueño de un toreo intenso que va por dentro, de verdad. Víctor Hernández regresa tras protagonizar una de las revelaciones del ciclo isidril, dejando el sabor de faena grande.

Los toros, de Puerto de San Lorenzo y Fuente Ymbro, son viejos conocidos del público venteño, pero hoy se presentan con cuentas que saldar. Fuente Ymbro ha dejado sabor este 2025, mientras que la divisa salmantina busca redimirse de su última tarde. En ambos casos, el músculo ofensivo de la corrida no pasa inadvertido: pitones serios, hondura y remate, toros que exigen a cuerpo limpio.

Y como elemento adicional, esta es una de las tardes sin televisión. Lo que ocurra solo quedará en quienes crucen el umbral de la plaza. A las seis en punto sonará el clarín. Madrid, una vez más, se juega la tarde en serio.

Estos son los toros y el orden en que serán lidiados:

Uceda Leal abrirá plaza con "Farderito", nº 112, negro, 623 kg (02/2020), de Puerto de San Lorenzo.

En segundo lugar saldrá "Playero", nº 153, negro, 565 kg (05/2020), también de Puerto de San Lorenzo, para Fortes.

El tercero será "Grosero", nº 131, negro bragado, 530 kg (08/2020), de Fuente Ymbro, para Víctor Hernández.

"Heráldico", nº 65, castaño claro, 540 kg (10/2020), de Fuente Ymbro, saldrá en cuarto turno para Uceda Leal.

"Soplón", nº 105, castaño, 570 kg (08/2020), de Fuente Ymbro, será lidiado por Fortes en quinto lugar.

Cerrará la tarde "Garavito", nº 141, negro, 603 kg (10/2020), de Puerto de San Lorenzo, para Víctor Hernández.

El primer sobrero es "Lavador", nº 26, de El Pilar, y el segundo, "Buscaoro", nº 165, también de El Pilar.