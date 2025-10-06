Vuelve a Barcelona tras viajar a Madrid y somete a juicio a la capital española: "Hace tres años no era así"

Héctor, también conocido como @wenatito en la plataforma Instagram Threads, es un joven creador de origen chileno muy enfocado en compartir contenidos que estén relacionados con el turismo. Así lo asegura en la biografía de su perfil, ya que redacta lo siguiente: "Te muestro tips y cositas de viaje". Echando un breve vistazo a toda su cuenta en la red social Instagram, desde el primer momento ya se sabrá cuál es su objetivo de vida. Su misión es recorrer todo lo que pueda del planeta.

De hecho, lleva "cuatro años viviendo la vida como nómada", redacta dando a entender que, por el momento, no tiene una residencia fija en ninguna ciudad. Héctor ha viajado a todos los países en los que se puedan pensar. México, Japón, Noruega, Egipto, Turquía, Corea del sur, Italia... y, por supuesto, también ha visitado nuestro país.

¿Es Barcelona una ciudad mejor que Madrid?

Este chileno ha tenido la posibilidad de conocer las dos ciudades más características de toda España: Madrid y Barcelona. Hace más de un año, 'Wenatito' decidió realizar una publicación en la que comparó tanto a la Ciudad Condal como a la capital española y, tras su veredicto, una de las dos quedó un escalón bastante por debajo de la otra. La afectada fue Madrid.

En agosto de 2021, Héctor llegó a Barcelona por primera vez, pero esta no fue la única vez que viajó a España. En septiembre de 2024, visitó Madrid para después volver a la capital catalana, momento en el que hizo una pequeña reflexión y lanzó un claro mensaje a todos sus seguidores. Nada más comenzar con la que es su opinión, este chileno puso en contexto a todos sus seguidores y ya arrojó las principales razones por las que considera que Barcelona es una ciudad superior.

"La mayoría de los madrileños van con cara de perro"

"Llegué a Barcelona desde Madrid y, sinceramente, encontré que la gente en Madrid está muy estresada", comienza. Parece ser que Héctor no ha tenido la mejor atención al cliente posible en la ciudad madrileña, ya que ha asegurado que sus ciudadanos "andan con cara de perro en su mayoría". Este mensaje fue redactado durante el año pasado y, según sus palabras, en 2021 no ocurría eso allí.

"Es una pena porque Madrid no era así hace tres años", manifiesta. Por ello, la experiencia que finalmente se ha llevado de la segunda ciudad española más poblada ha sido "pésima", sobre todo en lo que concierne al trato a los turistas. Como broche final, Héctor procedió a contar su opinión con respecto a ese pedazo del territorio catalán. "Cuando volví a Barcelona, fue totalmente lo contrario. La gente es alegre y te atienden mucho mejor", concluye.

Publicación en Instagram Threads Instagram Threads: @wenatito

"Barcelona siempre será la envidia de Madrid"

Las respuestas por parte de la audiencia han ofrecido veredictos de todo tipo. Por ejemplo, está el caso de Jesús, un usuario que ha estado muy de acuerdo con Héctor. Ha expresado que "Barcelona siempre será la envidia de Madrid", sobre todo por la influencia de la costa mediterránea. Por su parte, otro usuario ha respondido a esta publicación con un testimonio totalmente diferente al de este chileno:

"Estas de broma. Madrid es mucho mas divertida que Barcelona y la gente tiene otro talante, mucho mas divertido y abierto", redactó junto a otras palabras en las que mostró su amor por la capital; dijo que es "una de las mejores ciudades del mundo para visitar". La respuesta de 'Wenatito' fue muy clara y trató de razonar que, pese a que seguramente no será su ciudad favorita, eso no quita que Madrid sea muy hermosa y divertida. "Es una percepción personal, no te vayas a los extremos. Es solo una opinión personal", contestó.