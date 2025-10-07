¿Qué santo se celebra hoy, 7 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

Qué santos se celebran hoy martes 7 de octubre

Nuestra Señora del Rosario.

San Augusto de Bourges.

San Baco de Betsaloe.

Santa Justina de Padua.

San Marcelo de Capua.

Nuestra Señora del Rosario: historia y explicación

La historia de Nuestra Señora del Rosario tiene sus raíces en la devoción que surgió tras la aparición de la Virgen María a Santo Domingo de Guzmán en 1212. Según la tradición, la Virgen le entregó el rosario como una poderosa herramienta espiritual para la conversión de almas. A partir de ese momento, la práctica de rezar el rosario se expandió como un método de meditación sobre los misterios de la vida de Cristo, una devoción que tomó mayor relevancia en 1571, tras la Batalla de Lepanto, cuando la victoria de las fuerzas cristianas contra los otomanos fue atribuida a la mediación de la Virgen mediante el rezo del rosario.

Así, el Papa Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario en agradecimiento por esta victoria, y desde entonces, el rosario se convirtió en una oración central en la espiritualidad católica. De esta manera, la Virgen María ha alentado su rezo en varias de sus apariciones, como en Lourdes y Fátima, subrayando su poder para alcanzar la paz y la conversión.

Curiosidades y leyendas

La devoción a la Virgen del Rosario ha dado lugar a una rica tradición oral llena de leyendas y milagros que se han transmitido de generación en generación. Estas narraciones, a menudo arraigadas en la cultura y la historia local, reflejan la profunda conexión que muchos sienten con esta advocación mariana. Asimismo, aunque no existe una leyenda universal sobre la Virgen del Rosario, muchas de ellas suelen girar en torno a:

Apariciones marianas: Se relatan encuentros sobrenaturales entre la Virgen y personas comunes, quienes reciben mensajes de esperanza, consuelo o llamados a la conversión.

Se relatan encuentros sobrenaturales entre la Virgen y personas comunes, quienes reciben mensajes de esperanza, consuelo o llamados a la conversión. Milagros: Se atribuyen a la mediación de la Virgen curaciones inexplicables, salvaciones milagrosas o eventos extraordinarios que confirman su poder y protección.

Se atribuyen a la mediación de la Virgen curaciones inexplicables, salvaciones milagrosas o eventos extraordinarios que confirman su poder y protección. Protección en tiempos difíciles: La Virgen del Rosario es invocada en momentos de crisis, como guerras, epidemias o desastres naturales, y se le atribuye el mérito de haber salvado a pueblos y ciudades.

La Virgen del Rosario es invocada en momentos de crisis, como guerras, epidemias o desastres naturales, y se le atribuye el mérito de haber salvado a pueblos y ciudades. Encuentros con la imagen: Se narran historias sobre imágenes de la Virgen que se mueven, lloran o emiten luz, lo que se interpreta como signos de su presencia divina.

Patrona de la Unidad Militar de Emergencias (UME)

La Virgen del Rosario fue elegida como patrona de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en 2009, debido a su vínculo histórico con las Fuerzas Armadas españolas, especialmente desde la Batalla de Lepanto en 1571. En esa batalla naval, la victoria de la flota cristiana fue atribuida a la mediación de la Virgen del Rosario, lo que consolidó su relevancia en la historia militar española.

Además, la creación de la UME en 2005 coincidió con esta tradición, y su elección como patrona simboliza la protección y guía en las misiones de la Unidad, que se enfoca en responder a emergencias y desastres naturales.