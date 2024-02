El equivocado mensaje antimadridista de Gabriel Rufián en las redes

La jornada de LaLiga del domingo ha dejado una jugada polémica en el Betis - Athletic disputado en el Villamarín. El colegiado del encuentro ha expulsado a Nico Willams por aplaudirle. Le mostró una amarilla por una falta y en esa misma jugada, tras los aplausos del futbolista, le enseñó la otra. La polémica, por supuesto, ha sido instantánea, pese a las palabras de Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, el hombre con más sentido común: "Es una tarjeta en una jugada que no creo que fuera falta, pero es igual, luego el aplauso lo toman como un menosprecio", decía después del choque- "No me quiero centrar en esa acción porque antes no estábamos teniendo opciones", dijo el entrenador.

El equipo de Ernesto Valverde, a diferencia de el de Pellegrini, sí llegó a Sevilla con otro torneo en la cabeza, ya que encara la vuelta de la semifinal en San Mamés con el 0-1 logrado en la ida en el Metropolitano, una antesala de otro duelo del alto voltaje en Bilbao ante el Barcelona en la siguiente jornada liguera.

El partido arrancó con control entre ambos equipos, a la espera de conocer mejor las intenciones del rival, pero, cuando no había pasado nada en las áreas, en una contra local, el brasileño Willian José, quien vio cómo se desmarcaba bien Chimy Ávila, dio un gran pase al argentino que éste no desaprovechó para estrenarse como goleador bético. El tanto no lo encajó bien el Athletic, que no reaccionó, y el Betis estuvo mucho mejor situado en el campo, sin pasar apuros y aprovechando sus opciones, como la que tuvo Willian José tras un buen pase del francés Nabil Fekir, una jugada que acabó con el balón rebotado en Yuri Berchiche para que se convirtiera en el 2-0 en el minuto 37.

La adversidad continuó para los visitantes, que a los cuarenta minutos perdieron a Nico Williams por dos amarillas seguidas, la primera por una entrada y la segunda por menospreciar al árbitro, con lo que el panorama no podía ser peor para el equipo de Valverde, aunque continuó la corriente en contra con la lesión de Yuri en la prolongación de la primera parte y su sustitución por Imanol García. Al final, el partido terminó 3-1 para el Betis.

Gabriel Rufián, contra el Real Madrid

Sin embargo, de lo que se habla es de la expulsión de Nico Williams y poco han tardado en compararla con una no expulsión de Vinicius, con el mismo árbitro. Uno de los que ha hecho esa comparación ha sido el diputado de ERC Gabriel Rufián.

"Mismo árbitro, misma acción. Diferente escudo", ha escrito sobre las dos jugadas.

Pero lo que no dice Gabriel Rufián es que a quien de verdad favorece la expulsión de Nico Williams es al Barcelona, mucho más que al Real Madrid. Como ha visto dos amarillas, el delantero del Athletic jugará contra el Atlético el encuentro de la Copa de esta semana, pero sí se pierde el partido contra el Barcelona del fin de semana que viene en San Mamés. Una prueba de fuego para los de Xavi, que ahora es menos peligrosa.