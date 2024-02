El llamativo mensaje de Sergio Ramos antes de enfrentarse al Real Madrid

Sergio Ramos dejó una huella imborrable en el Real Madrid. 16 años, 671 partidos, 22 títulos, 101 goles y, por encima de todos, el tanto de Lisboa, un gol que, sin ninguna duda, cambió la historia del Real Madrid moderno. Es imposible saber qué hubiese sido del club si Sergio Ramos no hubiese saltado para rematar este balón que le puso Modric desde la esquina. Lo que sí conocemos muy bien es la puerta que abrió ese tanto contra el Atlético en la final de la Champions, cómo cambió todo y dio un empuje definitivo al club entero para volver a conquistar Europa con naturalidad. Reforzó de manera definitiva el proyecto que aún continúa vivo y con éxito.

«Es una leyenda. Ha sido un capitán fantástico. Ha sido un ejemplo, con carácter y personalidad. También he tenido capitanes como Maldini y Terry. Esto ayuda mucho a tener un buen ambiente en la plantilla», explicaba Carlo Ancelotti, que ya ha hablado alguna vez de lo que le ayudó ese tanto de Sergio Ramos profesionalmente. Si no hubiese marcado, quizá el entrenador italiano no estaría sentado en el partido de hoy en el Bernabéu en el banquillo del Real Madrid.

«Somos hombres de fútbol y nos encanta conversar. Sergio va a disfrutar, su casa es ésta –el Sevilla– pero allí lo trataron muy bien, su otra casa será aquella. El Real Madrid sabe tratar a sus leyendas, lo recibirán a la altura que merece», explicaba esta semana Quique Sánchez Flores, que no quiere que su equipo se despiste de lo fundamental.

Sin embargo, Sergio Ramos se marchó del Real Madrid en una despedida más o menos inesperada y no pasó nada. Se fueron él y Varane, que había sido la pareja defensiva campeona de Europa, y cuando parecía que iba a haber un agujero en la defensa, no hubo nada. No se resintió. Eso no significa que el central no guarde mucho amor al Real Madrid. "Después de muchos años, el partido más especial con el objetivo de siempre: ganar", ha escrito.

El domingo, el Real Madrid está pendiente del regreso de Sergio Ramos y desde la grada se le va a hacer un homenaje, pero también está pendiente, incluso más, del regreso de Rüdiger al centro de la defensa. Sin Ramos ni Varane, el Real Madrid ya tenía a Militao y fichó a Alaba, después se trajo a Rüdiger, continuó con Nacho y el aspecto defensivo del equipo ha sido de lo que menos ha preocupado en estos años. Sólo esta temporada las bajas han hecho que se mire atrás. «Rüdiger está muy bien y se ha recuperado completamente. Mañana va a ser titular y afortunadamente vuelve. Tchouameni lo ha hecho muy bien en esta posición, pero vuelve Antonio y eso nos da confianza», explicaba ayer Carlo Ancelotti acerca del regreso del central alemán, cuya corpulencia ha echado mucho de menos el conjunto blanco en algunos minutos de los partidos.

El Real Madrid se define por cómo superó el adiós de un futbolista tan especial sin apenas problemas. En la temporada 19/20, Ramos jugó 44 partidos y Varane, 43. El curso siguiente, Varane disputó 41, Nacho, 33 y Militao, 21. En la 21/22, Militao llegó a los 50 partidos mientras que Alaba jugó 46. Y esta temporada Rüdiger, ante la baja de los dos anteriores, sumó 30 encuentros ya antes de su lesión. La transición en la zona de atrás del Real Madrid ha sido modélica.