Presentará en los próximos días una oferta por Sergio Ramos

Sergio Ramos, que tuvo la posibilidad de poner rumbo a Arabia Saudí el pasado verano a cambio de un contrato que le hubiera reportado cerca de 20 millones de euros, terminó regresando al Sevilla a cambio de uno por campaña. Pese al esfuerzo económico que hizo el central de 37 años, el conjunto hispalense le firmó por una campaña, por lo que dónde jugará la próxima temporada el ex de Real Madrid y PSG es toda una incógnita.

Si bien Sergio Ramos ha disputado 24 partidos hasta la fecha, en los que ha anotado 5 goles, el Sevilla de momento no le ha presentado oferta de renovación alguna, por lo que es libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero. No obstante, es el futbolista más utilizado por Quique Sánchez Flores desde que el técnico madrileño se hiciera cargo del banquillo del club andaluz.

Indiscutible para su entrenador, en el Sevilla consideran que Sergio Ramos se ha ganado su continuidad en Nervión y Víctor Orta le presentará en los próximos días una oferta para extender su contrato según Estadio Deportivo.

Sergio Ramos no descarta abandonar el Sevilla

Por su parte, Sergio Ramos, al ser preguntado por su futuro en una entrevista para DAZN previa al partido que enfrentará a su equipo con el Real Madrid, no descartó abandonar el Sevilla en verano. “Hoy estoy feliz aquí y no pienso en lo que pueda pasar mañana. Intento entrenar bien todos los días y mientras me siga levantando con la misma alegría, por qué no, nunca se sabe si el año que viene estaré aquí o me apetecerá irme. Ya veré cuando llegue el momento, pero está claro que haber vuelto a mi casa ha sido un privilegio y sobre todo volver a llevar el escudo del Sevilla, que fue el equipo que me formó, el que me vio crecer y el que me hizo un hombre dentro del fútbol. Ha sido maravillosa la experiencia”, dijo al respecto.