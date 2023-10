Esta fue la reacción de Messi después de que un jugador de Paraguay le escupiera por la espalda

Argentina se impuso a Paraguay por 1-0 en partido de clasificación para el Mundial de 2026. Un gol de Otamendi a los tres minutos fue suficiente para el triunfo de la Albiceleste. Sacó un córner el centrocampista del Atlético Rodrigo de Paul y el central sorprendió a todos con un remate de volea complicadísimo.

Messi no fue titular en el partido. Entró en el minuto 53 por Julián Álvarez y estuvo involucrado en la jugada desagradable de la noche. Tuvo un encontronazo con Antonio Sanabria, un intercambio de palabras, y cuando el ex jugador del Barcelona se giró, su rival le escupió por la espalda.

El encuentro continuó y Paraguay no pudo empatar el choque, disputado en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Quién sí respondió a la acción de Sanabria fue Leo al terminar el choque. "La verdad es que no lo vi. Me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. Y la verdad no sé quién es, porque no sé quién es el chico este; y nada, no lo vi, lo vi porque me dijeron ellos después, pero tampoco quiero darle importancia, si no ahora va a salir en todos lados y es peor, se hace conocido, así que mejor dejarlo ahí", aseguró el atacante del Inter de Miami.

Sanabria, curiosamente, formó parte de la cantera del Barcelona entre 2011 y 2014 y llegó a jugar 10 partidos (3 goles) con el Barça B. No se sabe si Messi realmente no lo conoce o quiso hacerle de menos con sus palabras. Han sido rivales en varias ocasiones: en la temporada 2015/16 en un Barça - Sporting (6-0 para los azulgrana); en la 2016-17 en un Barcelona - Betis (6-2); en la 2020/21 en otro Barcelona - Betis (5-2); y tres veces en enfrentamientos Argentina - Paraguay (0-0, 1-1 y 1-0, el último, el de la polémica, para la Albiceleste).

Argentina es líder en el largo clasificatorio para el Mundial de 2026, con tres victorias en tres partidos. De los 10 equipos, seis se clasifican directamente para la gran cita que se disputa del 9 de junio​ al 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá; y el séptimo jugará una repesca. Paraguay ahora mismo es octavo, con sólo un punto.