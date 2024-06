Esta es la prima que cobrarán los jugadores del Real Madrid si ganan la Champions

Londres se prepara para acoger la gran fiesta del fútbol. Parecía imposible pero el Real Madrid vivió una nueva noche épica en el Santiago Bernabéu que le lleva directamente a la final de Champions donde deberá superar al correoso Dortmund. El equipo blanco disputará su sexta final en once temporadas. Una victoria no solo les daría el prestigio de ganara la "15" sino también un millonario premio no solo para el club sino también para los jugadores que verán debidamente recompensada su gesta.

El Real Madrid ya se embolsó la nada desdeñable cantidad de 15,5 millones de euros tras pasar in extremis ante el Bayern. Una cantidad que hay que sumar a los 102.992.421 millones de euros que ya se habían embolsado los de Ancelotti antes de plantase en la final. Y es que a los los más de 65M euros logrados entre el pleno de victorias (16,8M euros); más el pase a octavos de final (9,8M euros); más el pase a cuartos (10,6 millones de euros), el pase a semis (12,5 millones de euros) o los 15,6 millones de euros por jugar la fase de grupos. El el club que preside Florentino Pérez suma otros 36,38 millones de euros por el máximo de las suculentas cantidades que se reparten por coeficientes (el rendimiento acumulado en los últimos diez años).

Pero además, si logran levantar la orejona sumarán a esa imponente cifra 20 millones de euros mientras que el equipo que quede en segundo lugar recibirá 15,5 millones de euros.

Es decir si los blancos se traen a Madrid la ansiada Champions se habrían embolsado un total de 138.492.421 euros. Cuando los blancos ganaron la 14 ya se convirtieron en el equipo que más dinero ganó, al ingresar 133,7 millones de euros.

Y el premio para los jugadores también supone una importante cifra con la que engrosar sus ya de por sí abultadas cuentas corrientes.

¿Qué prima se llevarían los jugadores?

Entre los blancos -según unas cifras que adelantó Ok Fichajes- el ranking salarial con un sueldo anual de 24.380.000 de euros, es decir 468,846 euros semanales. Le siguen David Alaba con 22.500.000 euros y Luka Modric con 21.880.000. Vinicius Jr. y Jude Bellingham comparten el mismo salario: 20.830.000 euros, lo que supone unos ingresos de 400.577 euros semanales.

Unas cifras que aumentarán si logran la orejona. En caso de que ganen al Borussia Dortmund, cada futbolista ganaría 420.000 euros, que hay que sumárselo a lo que ya han ganado por el título liguero, que fueron 300.000. De este modo, si hay doblete, los jugadores se quedarán cerca del millón.