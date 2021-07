El mensaje de Ibai Llanos a Unai Simón que revoluciona a todo el mundo

Fútbol

Unai Simón, mejor jugador del partido de los cuartos de final de la Eurocopa 2020, aseguró que el fútbol fue “justo” con la selección española, que dijo mereció vencer a Suiza y no sufrir hasta la tanda de penaltis en la que detuvo dos lanzamientos. Italia espera en semifinales

“Hemos hecho un partido muy bueno con desacierto de cara al gol. Sommer ha hecho un partidazo y también merecía el premio. Todos hacemos un gran grupo y si estamos en semifinales es gracias a ello y no a las individualidades de cada uno”, manifestó en rueda de prensa.

Unai dejó una gran celebración del triunfo y se quitó toda la tensión de encima. “Es una sensación de euforia, de mucha rabia, pero no por quitarme lo de los octavos, sino porque no era justo llegar a la tanda de penaltis. Teníamos que haber ganado antes. La tanda es lotería y la moneda ha caído de nuestro lado”.

Agradeció Unai Simón el apoyo de sus dos compañeros David de Gea y Robert Sánchez antes de la tanda: “Por experiencia se pasa peor desde la grada que en el campo porque no puedes estar ayudando. Tanto David como Robert me han deseado mucha suerte y me han dado ánimos. Sabían lo que había que hacer en los penaltis y me dijeron que estuviese tranquilo”.

Para salir vencedor de la tanda destacó el trabajo que hace el preparador de porteros y lo entrenado que tenía la selección una situación similar. “El entrenador de porteros lo prepara, todos lo hacemos, los porteros analizamos a los jugadores y durante el día de hoy había visto los penaltis recopilados. Sabía por donde tiraban, los lados que tenían tendencia. Me sirvió para ir convencido a un lado aunque puede pasar como el primero, que tenía apuntado a derecha y lo chutó a la izquierda. El fútbol es justo. La tanda de penaltis es suerte en la lotería”, dijo.

“Sabíamos que en esta competición en la fase de grupos no pero en las eliminatorias puedes ir a la tanda. Son determinantes e intentamos entrenarlo de la manera más real posible. Después de jugar 120 minutos el cansancio pesa y aparece el don de cada uno. Es mantener la calma y hacer lo que habíamos entrenado”, sentenció.

Por ser el héroe, Ibai Llanos se ha acordado de él:

“Espero que os sirva de lección lo de Unai Simón. Hace cinco días cometió un error histórico y hoy ha parado dos penaltis. Qué os quiero decir con esto? pues absolutamente nada porque no sois Unai Simón jajaja venga a chuparla”.