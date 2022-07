Dinamarca-España: horario y dónde ver la “final” de la Eurocopa

Finlandia hizo un gol a España nada más comenzar el partido; lo mismo sucedió en el segundo choque contra Alemania. La diferencia fue que ese tanto sí que fue definitivo. A partir del error de Sandra Paños, las germanas jugaron sin complejos a esperar a la selección y las de Vilda no fueron capaces de generar ocasiones para romper o poner nerviosas a las rivales: «Tenemos que mejorar lo visto en los últimos partidos, que no estuvieron mal, pero se pueden mejorar. Hemos entrenado aspectos ofensivos y defensivos, pero hacemos hincapié en vídeos y en pizarras, pequeños matices y detalles», explicaba ayer Vilda, el técnico español que, como sus jugadoras, se enfrenta esta noche, 21:00 h en La 1, a una situación comprometida. Hay que empatar o ganar a Dinamarca para seguir y jugar los cuartos de final frente a Inglaterra.

Es una situación extraña, pero que podía esperarse tras saber que Alemania estaba en el mismo grupo. El problema es que, desde que se marchó Alexia Putellas, las sensaciones ya no son las mismas. Es evidente que la selección ha bajado un escalón y eso supone que no está claro cuál es el techo, pero tampoco el suelo de este equipo, el que hace un par de semanas tan solo era el gran favorito.

España ha tenido problemas en las áreas, que es donde se deciden los partidos. Le cuesta ser segura en la suya cuando comienzan los choques y no es contundente en la rival. A Finlandia sí que le metió cuatro goles, tres de cabeza, pero no terminó de enseñar su mejor versión. Contra Alemania mostró una mejor cara, pero peor puntería y no grandes ocasiones. Ese problema de goles, en contra y escasez a favor es nuevo: «Hemos incidido en cómo se pueden solventar y en tener la máxima seguridad en los primeros minutos. Pienso que han sido errores puntuales que se pueden resolver con facilidad. Muy pocas veces nos había pasado empezar un partido con gol en contra por un error puntual. Contra Dinamarca nuestras jugadoras saldrán mentalizadas y con mucha ilusión de ganar», insistía ayer Jorge Vilda, para que dar confianza a sus jugadores en el duelo de hoy (21:00 h/ La1).

Dinamarca es imprevisible porque siempre lo ha sido: o hace torneos en los que se presenta en los últimos encuentros o hace torneos en los que cae a las primeras de cambio. A Inglaterra llegó con las segunda idea en la cabeza. Las danesas se sabían peores que Alemania, que las goleó en la primera jornada, y peores que España, que hace un año les ganó en un amistoso cerca de Madrid. Su campeonato tampoco estás siendo espectacular: derrotadas frente a Alemania y, después, victoria por la mínima contra Finlandia, la más floja de las cuatro y sin un fútbol especialmente vistoso. Pero quieren creer que pueden con esta España: «Sería una victoria enorme avanzar en un grupo tan difícil, así que nos vemos eliminando a España del Campeonato de Europa. Eso es algo que realmente nos motiva. Simplemente debemos seguir adelante», aseguraba Sofie Junge. Es un equipo al que le gusta esperar y salir rápido arriba, donde Harder, la delantera del Chelsea, es su mayor peligro, una futbolista decisiva, aunque algo inconstante en los partidos.

La ventaja de España es que Dinamarca va a tener que mostrar sus cartas porque el empate la deja fuera: «Pensamos que en saque de meta nos van a presionar alto, tienen bastante bien interiorizado el bloque medio y son una selección que si tiene que defender más abajo se siente cómoda, porque en cualquier momento, con sus jugadoras veloces de arriba, te pueden crear peligro. Ellas tienen necesidad de ganar y si el resultado es adverso tendrán que exponerse más e ir al ataque», decía Vilda

El seleccionador no quiso hablar del once ni si va a hacer cambios, como hizo del encuentro de Finlandia al choque contra Alemania, pero está buscando soluciones a la falta de gol y a la baja de Putellas antes de que sea demasiado tarde: «España es España. Independientemente de las jugadoras que jueguen, vamos a mostrar nuestra mejor cara, una mejor cara de la mostrada en anteriores partidos. Tenemos un margen para mejorar y lo necesitamos para ganar a Dinamarca», aseguró antes del encuentro. Porque aunque cambie futbolistas no le da tiempo a cambiar mucho más. Metidas en competición, los partidos llegan con rapidez y apenas da tiempo a recuperar. «Hemos hecho hincapié en recuperar a las jugadoras después de dos partidos muy intensos y en el entrenamiento en pizarra. Son pequeños matices para encontrar soluciones. Nuestro juego es reconocible y contra Dinamarca quiero que se vea una España reconocible», continuó Vilda.

Una derrota sería una decepción, mientras que pasar es lo mínimo que se exigía a este grupo que tanta expectación ha levantado. Ya sólo hay emociones fuertes: Dinamarca enseguida y, después, si se llega, Inglaterra.