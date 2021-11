Piqué explica por qué canceló su entrevista con El Hormiguero: “Lo hice porque me dio la gana, Xavi tiene unas normas...”

Fútbol

Gerard Piqué habló ayer por la noche en el canal de Twitch de Ibai Llanos para presentar el equipo de eSports que ambos han fundado, pero el tema de la actualidad futbolística salió: “Tengo 8.000 mensajes de ‘Piqué te van a poner una multa’. ‘Xavi, hazlo’. Pero, vamos a ver, son las diez de la noche y está en casa. ¿Estamos haciendo algo mal? Pregunto”, dijo el streamer. “La gente opina porque los medios de comunicación dicen lo que quieren que la gente escucha. Si supieran la historia de todo esto que ha salido de El Hormiguero. Xavi ni lo sabe que yo he cancelado lo de El Hormiguero”, fue la respuesta de Piqué. “Ya, pero alguno se cree que te dijo: ‘Gerard, se acabaron los globos’. Si viesen lo que piensa Xavi de los globos, si lo supieras... Que los globos son divertidos”, siguió con la conversación. “La gente al final consume y lee, el problema al final es los que inventan”, continuó el futbolista. “Yo estoy en mi casa y lo que leo me lo creo, si lo ponen será verdad”, dijo Llanos.

Ibai y Piqué han sacado el tema de Xavi y sus normas durante el directo de hoy. Piqué ha desmentido todo y ha culpado a la prensa.



Ojo a esto 👇 pic.twitter.com/J7QhuPa6Wp — - (@amin_fcb10) November 15, 2021

Piqué lanzó un dardo a los medios de comunicación, pero después reconoció que las normas que ha impuesto el nuevo entrenador en el vestuario están detrás de la decisión de no acudir al programa de Antena 3. “Le tuve que explicar que qué era esto de El Hormiguero, que no sabía ni de qué estaban hablando, y le tuve que explicar que nada, que es verdad que cancelé la entrevista, pero la cancelé porque me dio la gana cancelarla, porque al final hay unas normas que ha puesto Xavi y que si quieres viajar pues tenías que decirle y comentarle y preferí no comentárselo y cancelar la entrevista porque no me apetecía tener que pedirle permiso ni mucho menos”, explicó el central. “Sí me apetecía hacerla porque si no no la hubiera organizado, pero buscaremos una fecha más idónea. Es adaptarse a las circunstancias”, insistió.

“De lo que te cuentan a lo que de verdad es hay un mundo. Xavi ha puesto sus normas, que nos parecen genial a todos”, dijo también el futbolista, que no estará en la presentación de la Copa Davis, que se celebra en Madrid.

Comienza una semana en la que se podrá ver a Xavi por fin en el banquillo barcelonista. Su debut será el próximo sábado contra el Espanyol, un derbi, a las 21:00.