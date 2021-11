Xavi explica lo que le falta a su Barça

Fútbol

Se marchó Messi al PSG (38 goles la pasada temporada) y después Griezmann regresó al Atlético (20) y el Barcelona contrató a Agüero, que apenas ha podido jugar; De Jong, que no cuenta; y Memphis Depay. El análisis desde el comienzo de curso, con Koeman antes y ahora con Xavi, es el mismo: falta gol. Desde la llegada del nuevo técnico, en 180 minutos el Barça sólo ha conseguido uno, y de penalti contra el Espanyol. Pero Xavi niega la mayor y apunta en otra dirección. «En ataque tenemos que atrevernos más», afirma. «Hay momentos que tenemos último pase y jugamos en el extremo. Haces lo correcto, lo fácil, pero ya se lo he dicho y les pido más, en el Barça se pide la excelencia. Más que gol, lo que falta es atreverse, ver el último pase, saber cuándo atacar los espacios, entender el dos contra uno en banda, llegar al área...», continúa el preparador catalán. «Es normal, a mí con 18 años también me pasaba. Lo haces para no perder el balón en esa zona del campo, pero ya lo recuperaremos con la presión», continuó con su explicación Xavi.

El máximo goleador del equipo es Memphis, con siete dianas, casi la mitad de ellas (3) de penalti y todas en Liga. Y después le sigue Ansu Fati, un futbolista con buena sintonía con las porterías contrarias, pero que apenas ha podido disputar 366 minutos por culpa de las lesiones. Los números en la Champions reflejan sólo dos tantos, ambos 1-0 contra el Dinamo de Kiev, y en el campeonato doméstico hay seis equipos que han marcado más que los azulgrana, un dato chocante teniendo en cuenta el potencial ofensivo que suele ofrecer el Barça, un conjunto normalmente con más dudas en defensa. «En eso estoy contento: la línea defensiva alta, somos agresivos y ganamos muchos duelos, estamos bien en la presión tras pérdida», insistió el entrenador. En sus dos partidos no ha recibido ningún tanto, pero la estadística a veces es engañosa porque Dimata (Espanyol) y Seferovic (Benfica) tiraron fuera dos oportunidades que hubieran marcado nueve de cada diez veces.

Afronta el equipo de Xavi un partido diferente a los que ha tenido hasta ahora. Espanyol y Benfica le dejaron hacer, obligados también a meterse atrás por el empuje del Barça, pero el Villarreal es un equipo que va a querer la pelota. También será el primer compromiso fuera de casa del técnico.