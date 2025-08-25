Última hora de los incendios en España, en directo hoy: fuegos activos en Galicia y Castilla y León

Castilla y León sigue pendiente de los trabajos de extinción de los 15 incendios forestales graves que afectan fundamentalmente a las provincias de León y Zamora, con realojos por la mejoría de la situación, pero también con algún susto y desalojo de localidades que ven cómo se descontrolan algunos de los frentes activos, especialmente en El Bierzo. Dos nuevos fuegos en Garaño y Molinaseca así como la reactivación del incendio de Fasgar han desalojado a más de 300 personas de diez localidades leonesas.

En Galicia, la situación de los incendios ha mejorado, pero ha surgido un nuevo fuego, en el ayuntamiento ourensano de Avión, con unas 20 hectáreas afectadas, según el último balance de la Consellería de Medio Rural. Junto a ese nuevo fuego, permanecen activos los de Chandrexa de Queixa, que evoluciona favorablemente con solo un foco por estabilizar, y el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, también en Ourense, mientras que se ha dado por controlado esta tarde el que afectaba en esa provincia a las parroquias de Fumaces y a Trema en el ayuntamiento de Riós, con 100 hectáreas quemadas.

Incendios forestales en España, en directo hoy: focos activos y última hora en Castilla y León, Extremadura y Galicia