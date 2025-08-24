El carro de combate más avanzado de China es mejor de lo que se pensaba: estas son sus capacidades

El carro de combate principal Type 99A se ha consolidado como la punta de lanza de las fuerzas terrestres chinas, un activo central en la estrategia de modernización militar del Ejército Popular de Liberación (EPL). Este blindado, considerado un pilar fundamental, combina potencia de fuego, sistemas de protección avanzados y una considerable movilidad en el campo de batalla.

Asimismo, la génesis de la serie Type 99 se remonta a 1989, buscando reemplazar a los tanques Type 88 con un diseño que tomó como base el chasis del T-72 soviético. Este enfoque permitió la creación de los primeros carros de combate de tercera generación de producción masiva en China, entrando en servicio en 2001.

Por otro lado, la variante Type 99A, que opera con una tripulación de tres miembros, entró en servicio en 2011 y fue exhibida públicamente por primera vez en 2015. Con un peso de 55 toneladas y unas dimensiones de 11 metros de largo, 3,4 metros de ancho y 2,2 metros de alto, este carro no se exporta, lo que lo convierte en un activo exclusivo del EPL.

Capacidades avanzadas y despliegue estratégico del Type 99A

En este sentido, la capacidad de ataque del Type 99A es notable, gracias a su cañón de ánima lisa de 125 milímetros, el ZPT-98, que puede disparar proyectiles perforantes, antitanque y misiles guiados. Este armamento, junto con un sistema de control de fuego avanzado, permite al tirador y al comandante identificar y fijar objetivos con gran precisión, como detalla el medio South China Morning Post. Su alcance efectivo con misiles antitanque es de hasta 5 kilómetros, y su cañón puede disparar diez proyectiles por minuto.

Además, el blindado integra sistemas de protección de vanguardia para asegurar su supervivencia en el campo de batalla. Dispone de un sistema láser de autodefensa activa (LSDW) conocido como JD-3, capaz de detectar amenazas entrantes y cegar ópticas enemigas, y blindaje reactivo explosivo (ERA), que mitiga el impacto de los proyectiles al detonar al contacto.

Asimismo, su potencia motriz es sustancial, impulsado por un motor diésel de 1.500 caballos de vapor que le permite alcanzar una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora en carretera y una autonomía operativa de hasta 600 kilómetros. Esta considerable movilidad le confiere una gran versatilidad en diversos escenarios de combate.

Por último, el Type 99A ha demostrado su adaptabilidad en ejercicios militares y despliegues en terrenos de gran altitud, como la cordillera de Karakórum en febrero de 2021, en el contexto de las disputas fronterizas con India. Su participación en el próximo desfile militar de septiembre, que conmemora el 80 aniversario de la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, subraya la importancia de este carro en la proyección del poderío terrestre de China y la evolución continua de su serie, como la variante Type 99B avistada con nuevos lanzadores y radares.