Piqué, en el Hormiguero, contra Ada Colau y a favor de Amancio Ortega. “Parece un mensaje de derechas”

Piqué ha estado en El Hormiguero después de que cancelara hace días su visita tras la llegada de Xavi al banquillo del Barcelona. Ahora se ve mejor y ha estado con Pablo Motos.

Ha reconocido que Xavi ha puesto nuevas normas en el Barcelona, pero que eso sucede siempre que llega un entrenador.”Ahora con las normas no podemos jugar a tenis”, ha asegurado bromeando. No ha contado si él pondrá normas cuando alcance la presidencia del Barcelona, si se presenta: “Hay días que sí y días que no. Tienes que tener una implicación muy grande y un amor muy grande al club, si algún día tomo la decisión, garantizado que lo voy a dar. Pero es un sacrificio y un esfuerzo brutal. Dar 150 millones de aval”, ha dicho. Se ha acordado de Florentino Pérez: “Y él quiere subir el aval para que no haya nadie más. Las próximas elecciones en el Madrid pueden ser de aquí a 20 años”. Luego, cuando le han preguntado si tenía su número de teléfono, ha contestado que sí.

Ha hablado del adiós de Messi y del Balón de Oro: “Fue un día muy duro porque he compartido vestuario con él cerca de 13 años. Para mí, fue muy duro a nivel deportivo y también a nivel personal. Le deseo lo mejor. Con este Balón de Oro, me parece que es el definitivo para demostrar a todos que es el mejor de la historia. Nuestros caminos ahora se han separado, pero seguro que se vuelven a jugar en algún momento”.

Y también sobre Barcelona y Madrid: “Cuando vengo a Madrid siento que el estado anímico de la gente es mejor que el de Barcelona”, ha contestado cuando el presentador le ha preguntado por las palabras de la alcadesa Ada Colau. “En Madrid hay cosas que hacer, es una sensación distinta y mira que Barcelona tiene cosas maravillosas. Mi ciudad es la mejor, en Madrid no tenéis playa. Pero en los últimos años nos hemos ido apagando”

Y ha hablado de Amancio Ortega: “No lo conozco de nada, no sé si es buena o mala persona, como emprendedor es un ejemplo. Creo una empresa de moda y le ha ido bien: pues se empieza a contar que si los impuestos, que si no se cuántos, siempre estar buscando en vez de valorar lo bueno y lo que aporta para el país. Parece que es un mensaje de derechas y no es de derechas o de izquierdas, es de sentido común. Una persona que te trae buenas cosas, económicamente seguro que España se beneficie y él como ejempo y aquí intentamos buscar las cosas malas”

Veréis que pronto la izquierda empieza a llamar facha y fascista a Piqué, por hablar de Amancio Ortega como se debe. Mamma mia.#PiquéEH pic.twitter.com/4MKO6kDirX — 𝑱𝒆𝒔ú𝒔 𝑴𝒂𝒚𝒐𝒓𝒂𝒍 (@jemayfe) November 30, 2021

Ha sido tajante cuando le han preguntado si jugaría en el Real Madrid: “Nada, es imposible”. Le han insistido: ¿ni siquiera a cambio de la eterna juventud: “Prefiero morir antes que ir al Madrid”.

Y otra vez ha nombrado al Madrid para hablar de su mano contra el Villarreal: “”No vi el partido del Madrid, pero se comenta que hubo otro igual o más claro”, comenzó diciendo. “El tema de las manos es muy difícil porque cada año cambia el criterio, no hay intención de que me toque, me toca, pero estaba pegada al cuerpo. Yo creo que no ese penalti, pero que la gente crea lo que quiera”.