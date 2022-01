El Barça presenta a Ferran Torres, aunque todavía no puede inscribirlo

Ferran Torres fue presentado con el Barcelona el día después del balsámico triunfo contra el Mallorca (0-1). El futbolista posó primero en el Camp Nou y luego ofreció una rueda de prensa telemática, con mascarillas... Recordando tiempos pasados recientes por la pandemia que Ómicron está haciendo revivir. “Están siendo días muy especiales para mí y para mi familia. Estoy muy agradecido a la directiva del Barça. Ahora toca disfrutar. No puedo esperar más, quiero jugar ya en el Camp Nou. La lesión va muy bien (se hizo daño con España en octubre en la final de la Liga de Naciones, una fractura en el pie, y no ha podido volver a jugar). Estamos ya en los plazos que toca, ultimando la recuperación y el nivel físico. Espero poder estar para la Supercopa e incluso antes”, dijo Torres, muy sonriente. Aunque antes el Barça tiene que inscribirlo en la Liga. “La realidad es que cuando firmamos a Torres sabíamos que no había límite salarial, pero tenemos varias vías y tenemos confianza de hacerlo antes del domingo, que es el objetivo, lo que tenemos en la cabeza”, explicó Mateu Alemany, director de fútbol de la entidad azulgrana. “Estoy tranquilo”, aseguró el atacante al respecto.

🎙@JoanLaportaFCB: "Estamos trabajando para tener el margen salarial e inscribir a Ferran. Además, la secretaria técnica no cesa en construir un gran equipo" pic.twitter.com/J2mIbHp8XW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 3, 2022

La economía del club sigue siendo un quebradero de cabeza y la directica tiene que hacer malabares para hacer la ficha a sus jugadores nuevos. La política es la de salir antes de entrar, porque no hay otra posibilidad, aunque con Ferran se ha hecho una excepción ya que se consideraba una prioridad y una oportunidad. Costó 55 millones, más variables, procedente del Manchester City. “Fui a jugar al Manchester City para volver el día de mañana a uno de los grandes de España. El Barça me lo dijo, soy un jugador ambicioso y creo que esta es una oportunidad para mí”, opinó el ex valencianista, un extremo derecho que con Guardiola ha “aprendido” a jugar de delantero y que con Luis Enrique en la selección ha explotado ese puesto de nueve estallando como goleador.

Va a ser un mes de enero muy movido en el Barcelona. Alves, el otro fichaje, tampoco está inscrito y se hará hoy o mañana. “Para él tenemos margen de límite salarial”, explicó Alemany. El futuro de Dembélé será uno de los próximos capítulos y el director de fútbol lo dejó claro. “No está prevista ninguna reunión con el agente de Dembélé. Tampoco vamos contando el ‘timing’. Hemos tenido contactos desde hace cinco meses, ellos saben la posición del club, lo que queremos, que se quede, lo único que puedo decir es que no se puede dilatar más. Ellos saben los escenarios, estamos esperando una respuesta y a partir de ahí el club tomará medidas”. Lanzó un ultimatum y si los agentes del francés no ceden y aceptan la renovación a la baja su posible destino es una salida inmediata (cumple contrato en junio y ya se podría ir gratis) precisamente para liberar masa salarial.

“De los otros fichajes para reforzar el equipo os iremos informando”, añadió Laporta. Llegarán si antes se busca acomodo a futbolistas como Coutinho, Dest o Luuk de Jong, que justamente el domingo tuvo su primer día de gloria con el tanto del triunfo ante el Barça. Si no sale ninguno, no habrá más incorporaciones.

“El Barça ha vuelto”

Pese a todas estas dificultades y números que tiene que hacer el Barcelona en cada fichaje, Joan Laporta se mostró optimista. “Pronto veremos el resurgimiento del Barça a nivel deportivo; económico lo vamos haciendo poco a poco. El Barça sigue siendo una referencia en el mercado futbolístico. Todo el mundo se tiene que ir preparando porque hemos vuelto. Estamos trabajando para que el Barça recupere el peso específico que ha de tener y yo lo percibo. Y un ejemplo es Ferran: que quiera venir es un ejemplo de que el resurgimiento del Barça es una realidad. Estoy convencido de que vamos a ir mejorando el equipo”, afirmó.