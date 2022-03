Así fue el golazo de Pedri ante el Galatasaray en el que detiene el tiempo (vídeo)

La eliminatoria de octavos de la Europa League se le estaba complicando al Barcelona, porque comenzó marcando el Galatasaray en un córner. No estaba siendo una mala actuación del conjunto español, pero una acción a balón parado en la que Ferran Torres no tapó bien a Marcao acabó con el balón en la red. Antes del descanso llegó el empate en una genialidad de Pedri. El canario combinó con Ferran Torres y se quedó en el área en posición de remate. Pero primero amagó, y vio cómo Marcao pasaba de largo al tirarse al suelo. Ya sí tocaba rematar... O no, porque otro rival lo intentó tapar lanzándose, y también se comió el amago. Entonces sí había que chutar ya, para lograr así el empate.

El centrocampista canario está haciendo caso de lo que le pide su entrenador. Xavi ha reconocido que tiene a un jugador con un talento único en el mundo, pero le anima a que busque más la portería rival, a que intente marcar más goles para ser todavía más completo. Se está viendo cómo chuta más desde fuera del área. De hecho, ante el Valencia un intento así terminó dentro, pero el tanto se lo dieron a Aubameyang, al que rebotó un poco. Pero al entrar al vestuario, Xavi le dijo a Pedri: “¿Ves como había que chutar?”.