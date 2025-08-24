Pasarela política: Fernando Grande-Marlaska, un dudoso estilo que solo salvan sus relojes

Del estilo de Fernando Grande-Marlaska a la hora de vestir se pueden decir muchas cosas… y pocas buenas. Y es una pena porque de partida cuenta con uno de los tipos más lúcidos del arco parlamentario, pero su abuso de la estética desaliñada rompe demasiado con el fin que quiere alcanzar. Porque al responsable de la cartera de Interior se le ven maneras e intenciones, pero se queda en eso, en «potencia», que dirían los filósofos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Daniel Gonzalez Agencia EFE

Cuando va en traje, abusa en muchas ocasiones veces de la opción monocolor, quizás por buscar la máxima sencillez. El resultado no queda ni mucho menos depurado y acaba siendo un quiero y no puedo del que no sabe salir. Le solucionaría mucho encontrar el cuello de la camisa que realmente le siente bien, ya que recurre demasiado al modelo italiano y, visto como suele lucir el nudo de las corbatas, no es el más indicado para una persona como él. Y, señor ministro, hágase y háganos un

favor: elimine de su armario su traje gris.

Los relojes, su punto fuerte

Estos días le hemos visto con su lado más sport y la cosa, por si alguien se esperaba lo contrario, no ha mejorado. Si bien aquí defendemos que no hay una edad para llevar algo, lo que sí que hay son unos códigos y unos momentos, y en el caso de la agenda de Grande-Marlaska no encontramos el hueco para lucir los pantalones con elásticos en el tobillo que tanto le gustan. En el terreno del calzado, ya sea deportivo o formal, a veces consigue salvar la papeleta, pero otras muchas parece que se los ha elegido Ester Muñoz.

Marlaska defiende que ya hay normativa estatal contra incendios y apunta a las CCAA por la "gestión de emergencias" Europa Press

En lo que sí destaca el Ministro de Interior es en los relojes: posiblemente tenga la colección más importante del Congreso. No le falta el Apple Watch (y sus diversas correas de colores) y cuenta con unos cuantos modelos clásicos con pulseras de piel y esferas doradas de carácter vintage, negras y plateadas, aunque la joya de la corona es el Tank Française de Cartier, en acero y que puede rondar los 6.000 euros de precio.