La Aemet activa avisos naranjas por lluvias y tormentas para la tarde de este domingo: estas son las provincias afectadas

Una débil Dana va a provocar circunstancias meteorológicamente adversas en varios puntos del país, especialmente en el nordeste peninsular. La Aemet ha activado avisos naranjas para Cataluña y Aragón por lluvias y tormentas. Los aviso se levantarán, como tarde, a finales de la jornada.

Las provincias de Barcelona y Girona son el principal foco de atención por lluvias que podrían acumular hasta 40 mm en tan solo una hora, especialmente en zonas del Pirineo y Prepirineo. La situación se complica con la previsión de tormentas severas que, además de a estas dos provincias, afectarán de manera notable al Bajo Aragón, en Teruel. Estos fenómenos tormentosos podrían ir acompañados de granizo de tamaño considerable y rachas de viento muy fuertes, un escenario que aconseja la máxima precaución desde las 14:00 hasta el final del día.

En un segundo escalón de riesgo, pero afectando a un área geográfica más extensa, se encuentran los avisos de nivel amarillo. Nuevamente, Aragón y Cataluña concentran buena parte de estas alertas. En Huesca, Teruel, Zaragoza, Lleida y Tarragona se esperan precipitaciones que podrían dejar 20 mm en una hora, así como tormentas con posible granizo. Aunque el riesgo es menor que en las zonas con aviso naranja, la AEMET advierte de la posibilidad de que estos fenómenos alteren las actividades cotidianas, especialmente al aire libre, durante toda la tarde.

La inestabilidad atmosférica se extiende más allá del nordeste, alcanzando a otras comunidades del norte y este de la península. Navarra, La Rioja, la Comunidad Valenciana (en las provincias de Castellón y Valencia) y Soria también se encuentran bajo aviso amarillo por tormentas. En estas áreas, los chubascos pueden ser localmente fuertes y venir acompañados de aparato eléctrico y rachas de viento, configurando una tarde de domingo inestable en una amplia franja del territorio español.