El relevo de Sergio Ramos está en el Barça

La situación de Sergio Ramos en el PSG sigue rodeada de misterio. Aunque desde el París Saint Germain han anunciado que regresará al equipo tras el parón de selecciones, parece claro que el camero no encuentra su sitio en el conjunto de Mauricio Pochettino.

Las críticas en París cada vez son más duras y todo apunta a que el central dejará el club parisino a final de temporada. El PSG está mosqueado con su situación. Sergio Ramos cobra más de 10 millones de euros netos por temporada, un sueldo astronómico si no juega ni un solo minuto. Y además, en París tienen una necesidad imperiosa de reforzar su defensa. La eliminación ante el Real Madrid en Champions ha dejado noqueado al equipo y Al-Khelaïfi ha puesto en marcha toda su artillería para revolucionar el mercado.

Desde que fichó por el PSG el pasado 8 de julio, los problemas se le han acumulado a Sergio Ramos, que no pudo debutar hasta el 28 de noviembre debido a una lesión en el gemelo de su pierna izquierda. Desde entonces solo ha disputado 239 minutos, 194 de ellos repartidos en cuatro encuentros de Ligue 1 y otros 45 en un partido de Copa.

A pesar de que desde L’Equipe informaban hace unos día que el ex capitán del Real Madrid- que tiene contrato con el club parisino hasta el 30 de junio de 2023- piensa cumplirlo, lo cierto es que en las últimas horas desde París y desde Barcelona apuntan a que hay negociaciones en marcha para fichar a su sustituto.

Araujo, en punto de mira del PSG

El PSG quiere volver a pescar en el Barcelona y es que tras llevarse a Neymar y Messi, este último por finalización de contrato, ahora lo intentaría con uno de los futbolistas llamados a marcar la diferencia en los próximos años en la zaga de Xavi, Ronald Araújo.

El internacional con Uruguay se ha consolidado como titular en el once azulgrana y aunque su deseo es seguir vistiendo la elástica del club catalán, no aceptará la renovación de no cumplirse unos mínimos requisitos, en este caso, económicos.

El Barcelona le ofreció 3M€ y un contrato hasta 2027, pero el entorno del futbolista exige al menos 5 «kilos» para sentarse a negociar. El futbolista ahora cobra cerca de 1 millón de euros por temporada y el Barça le ofrece cuatro veces más, pero el futbolista ha rechazado las ofertas que le ha hecho el club blaugrana hasta ahora. El caso es que las propuestas que ha recibido de fuera duplican el salario que le ofrecen para continuar en el Camp Nou.

Aunque el Manchester United también ha mostrado interés por el jugador, una de las propuestas que han cobrado fuerza en las últimas horas es la del Paris Saint Germain. Según apuntan desde París y Barcelona, el PSG le ofrecería cinco temporadas y un salario de 6 millones de euros y las negociaciones con el entorno del jugador ya están en marcha.

Nasser Al-Khelaïfi piensa que Araujo puede ser el sustituto perfecto de Sergio Ramos, tras la nefasta temporada del camero. Un fichaje que, sin duda, empuja un poco más a Sergio Ramos hacia la puerta de salida.