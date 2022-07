La “deuda” de Laporta con Messi y sus mensajes a Real Madrid y Bayern

El Barcelona está siendo el gran protagonista del mercado de fichajes y su presidente, Joan Laporta, respondió a los que dudan de la capacidad económica del club, volvió a insistir en que desea saldar la “deuda” que tiene con Leo Messi para que se retire en el Barcelona y expresó su confianza en que todavía puedan incorporar a más futbolistas en este mercado de verano.

Laporta hizo estas declaraciones en Nueva York, donde el Barcelona se enfrenta al New York Red Bulls en la madrugada del sábado al domingo a la 1:00 (hora peninsular española, La 1 de TVE). “La etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos. Acabó muy condicionada por razones económicas. Creo que en el Barça tenemos una deuda moral con Leo Messi en este sentido. Nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido por todos los campos allí donde vaya”, aseguró Laporta, quien puntualizó: “No hay nada hablado. Esto es una aspiración que tengo como presidente del Barça y que me gustaría que sucediera, porque, además, también he sido corresponsable de este final. Creo que es un final provisional y porque creo que conseguiremos que esta aspiración sea una realidad”.

El máximo dirigente del Barcelona también aprovechó para lanzar un mensaje al Bayern, que ha puesto en duda la capacidad económica de los azulgrana para hacer frente a todos los fichajes que están efectuando. “Les doy el beneficio de la duda de que quizá pensaban que no podríamos, pero no habían calibrado la fuerza del Barça y el empuje de la nueva junta. He notado un cierto desconocimiento y falta de información por parte de algunos de sus responsables, algunos han llegado hasta a distorsionar la realidad. Es verdad que hace un año estábamos en una situación crítica. Pero somos un club de 122 años con unos activos muy importantes. Las palancas han fortalecido mucho a la entidad. No eran conscientes de la fuerza y el apoyo que tiene este club. Si yo no me meto en cómo gestionan el club, les rogaría que hicieran lo mismo y no se metan con nosotros. Que se preocupen de lo suyo”, manifestó Laporta.

El presidente del Barça habló de la reacción de algunos rivales, en lo que pareció una clara referencia al Real Madrid: “Veo a algunos rivales un poco inquietos de cómo estamos haciendo las cosas y eso significa que las estamos haciendo bien. Respeto todas las opiniones, pero es evidente que están preocupados. Eso es que estamos volviendo a ser competitivos. Nos veremos en el campo”.

El fichaje de Koundé puede que no sea el último del Barcelona y Laporta expresó su confianza en que todavía puedan incorporar a más futbolistas: “Queremos dos jugadores de nivel en cada posición y podría haber alguna incorporación más”.