La irónica respuesta de Girauta a la estrella del Barcelona que no contesta a una pregunta en español

El vídeo de Ana María Crnogorčević, la jugadora del Barcelona en la que no responde a una pregunta en castellano hasta que se la hacen en catalán ha empezado a correr por las redes sociales generando multitud de comentarios, desde quienes felicitan su postura, hasta quienes aseguran que no juegue con las selección española (cosa que no va a suceder porque es suiza). El breve momento de protagonismo de la futbolista fichada por el Barcelona en 2019 ha desatado, como no podía ser de otra manera, una ola de comentarios desde ambos lados. Comentarios que se retroalimentan entre sí, para seguir haciendo más grande la polémica.

También, en las redes sociales, hay quien explica la conversación entre la jugadora y la periodista de Barça TV asegurando que es una broma que se gastan, de ahí las risas de Crnogorčević y que sí que contesta preguntas en castellano como se puede ver en otros vídeos. Por ejemplo, en esa misma zona mixta, le preguntan, en castellano, si hay algo que mejorar pese a la goleada que el club catalán consiguió por 7-0 frente al Madrid CFF el pasado sábado y la futbolista suiza del Barcelona responde en castellano sin ningún problema.

FC Barcelona Femenino 7 Madrid CFF 0 ● Ana Maria Crnogorčević @AnaCrnogorcevic habla para @10delBarca sobre lo que hay que mejorar @FCBfemeni Liga F pic.twitter.com/hcy7zPfPMG — David Valdearenas (@DavidValdearen1) October 2, 2022

Pero lo que se ha hecho viral ha sido la otra respuesta, su “no te entiendo” cuando le preguntan en castellano y uno de los que ha contestado ha sido Juan Carlos Girauta, ex de Ciudadanos. Ha visto el vídeo y ha escrito en sus redes sociales: “¡Qué simpática!”, con toda la ironía posible. Porque si es una broma, todos se lo han tomado en serio. TV3 habla de la noticia como “el gesto de la suiza Crnogorcevic para mantener el uso del catalán”, según asegura el medio público catalán en su página web. “Tras firmar un doblete en la goleada al Madrid CFF, la delantera salió a la zona mixta donde demostró tener claro el potencial integrador de la lengua”.

El FC Barcelona es el actual campeón de la Liga española donde domina sin apenas competencia y ha empezado la temporada al igual que terminó la pasada, con todo victorias y sin ningún equipo que pueda hacerle frente. El Madrid CFF acabó la primera parte del encuentro con sólo un tanto en contra y casi se consideró una victoria. En la segunda parte se desató el campeón y acabó ganando el partido por 7-0, los dos últimos tantos de la futbolista suiza, que después tanto protagonismo ha tomado al salir a la zona mixta y responder a las preguntas acerca de cómo fue el encuentro.

En la famosa pregunta se le ve sonreír de manera cómplice y mirar hacia atrás, hacia alguien, como si fuese algo ya esperada. Es evidente que calcula lo que puede venir después cuando se haga viral ese pequeño fragmento de conversación con la periodista de la televisión catalana.