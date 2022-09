Jeni Hermoso rompe su silencio sobre la guerra en “La Roja” y dispara contra el cuerpo técnico: “No funciona...”

Hasta 15 futbolistas han declinado ser convocadas con España alegando que la situación actual en la selección está afectando a su “estado emocional y de salud”. En un mail enviado de forma simultánea a la Federación el jueves por la tarde, las futbolistas aseguraron no sentirse “en condiciones de ser seleccionables” y solicitaban “no ser convocadas hasta que esta situación no sea revertida”.

Esta semana será clave con la convocatoria más polémica de la historia a la vista. El próximo viernes 30 de septiembre –según las previsiones-, Jorge Vilda elegirá a las 23 jugadoras que disputarán los dos próximos partidos amistosos de la selección poco más de una semana después de que 15 jugadoras anunciaran su renuncia a entrar en la próxima lista para una concentración que arranca el lunes 3 de octubre. Un polvorín a punto de saltar por los aires - si no ha saltado ya- a solo 10 meses del Mundial.

Las futbolistas quieren a su entrenador, Jorge Vilda, fuera del equipo. No confían en él, no creen que esté a la altura para dirigir a la mejor generación femenina de nuestro fútbol y se quejan de que el ambiente en el vestuario está muy enrarecido. Pero además, fuentes cercanas a varias de estas jugadoras, consultadas por Mundo Deportivo, aducen que los motivos principales están relacionados con un exceso de control por parte del seleccionador, a veces enfermizo y que incluso llegan a catalogar de “dictatorial”.

En este complicado escenario, Jenni Hermoso -que no se encuentra entre las amotinadas- ha roto finalmente su silencio tras “días de reflexión”.

Necesitaba unos días para reflexionar sobre la situación en la Selección. Aquí comparto mis pensamientos. pic.twitter.com/6zbr2q6ixh — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 27, 2022

La delantera, una de las capitanas de la selección española de fútbol femenino, ha anunciado su apoyo a las 15 jugadoras de la Roja que pidieron no ser convocadas. “Quiero manifestar públicamente mi apoyo a todas las compañeras que hace unos días decidieron comunicar su postura. No solamente entiendo sus razones, sino que también he vivido muchas de las sensaciones y preocupaciones que han comunicado”, señaló Hermoso en sus redes sociales.

Llevo días sin dormir

Hermoso no forma parte del grupo de ‘las quince’, sin embargo, reiteró solidaridad a sus compañeras y confesó estar pasando por un momento de tristeza por el quiebre de la armonía del grupo.

“La realidad es que llevo días sin dormir, pensando en soluciones y buscan explicaciones al vacío tan grande que siento dentro de mí. Y es que, después de lo que hemos trabajado, se me rompe el corazón al reconocer que estamos viviendo los peores momentos del fútbol femenino en España”, agregó.

“Es evidente que es la consecuencia de un cúmulo de acontecimientos, comportamientos, decisiones, intentos fallidos y desgaste por intentar que la voz de la jugadora sea escuchada”, profundiza la delantera madrileña, que continúa remarcando el hecho de que las opiniones de las futbolistas se tengan en cuenta: “En mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar bajo distintas metodologías, sistemas de juego, gestión de grupos y, si bien es cierto que las jugadoras no tienen responsabilidad en la toma de decisiones sobre estos aspectos, somos nosotras las que vivimos el día a día, las que trabajamos y las que necesitamos estar convencidas de lo que se hace por lo que nuestras opiniones deben ser tomadas en cuenta”.

Desconexión con el cuerpo técnico

Para finalizar, Jenni Hermoso habla sobre la evidente desconexión entre jugadoras y cuerpo técnico y jugadoras y RFEF: “La desconexión entre cuerpo técnico y jugadoras, federación y jugadoras y la fractura del grupo, son señales de que algo no está funcionando. ¿Cómo solucionamos? ¿Hay algo que las jugadoras podríamos hacer mejor dentro y fuera del campo de fútbol? ¿Qué más necesitamos hacer para que se nos escuche a las jugadoras de una manera amistosa? No tengo la respuesta a todas estas preguntas, pero tengo claro que las jugadoras deben de ser parte de este proceso y que lo ocurrido hace unos días no es ningún chantaje ni un capricho como se ha querido manejar”.