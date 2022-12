La inesperada confesión de Sergi Roberto sobre su sueldo en el Barcelona

Sergi Roberto sorprendió en una entrevista en RAC donde analizó diferentes asuntos. El más destacado fue el de su sueldo: “Si supieseis lo que cobro..., pero para mí no es un esfuerzo y lo hago con orgullo porque yo quiero estar aquí. Es como si hubiese subido del filial. Me haría mucha ilusión ser el primer y estoy preparado, aunque ojalá Busquets se quede muchos años porque es el mejor capitán posible. Estoy volviendo a disfrutar del fútbol, el ambiente en el vestuario es bueno y el entrenador es el adecuado para hacer esta transición”.

Noticias relacionadas Polémica. El mensaje de Xavi contra los que critican a Qatar

La confianza que le dio Xavi nunca antes se la habían dado: “Me dijo que me esperarían y que tendrían confianza en mí. Pasé unos años complicados con el tema de las lesiones, pero estoy convencido que 2023 será un año completamente diferente y las lesiones quedarán olvidadas. Después de toda la operación y de la lesión en el cuádriceps que arrastré con Koeman. En verano trabajé duro y estoy contento porque esta mitad de temporada me he sentido cómodo y estoy convencido de que esta media temporada que queda estaré mejor que nunca”.

Lo cierto es que el futbolista culé ha sabido regatear muchas dificultades para seguir creciendo como profesional y siempre ha puesto a Messi como ejemplo: “Le he felicitado por el Mundial pero todavía no me ha respondido. A través de mi mujer, sí que se han felicitado con su mujer. Estoy muy contento de que haya ganado. Como cualquier culé, a mí me hace ilusión que regrese. Y si puedo jugar con él, todavía más. He leído que renovará con el PSG. No he hablado con él y no pudo decir si es una opción que vuelva pero seguro que no amará un club como ha amado al Barça. El Barça es su club y la manera en que se fue, una espina clavada. Pero la final es él quien tiene que decidir”.