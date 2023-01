El CF Intercity, el rival del Barça en Copa: “Somos el primer club español que cotiza en bolsa”

Alicante busca ilusionarse de nuevo con el fútbol tras la caída del Hércules a la Segunda RFEF y un Elche que vive su peor momento en Primera División. El CF Intercity es el club que más progresión lleva en esta ciudad tan futbolera. De momento, ya es la entidad más joven en enfrentarse al Barcelona y el único en lograr cuatro ascensos en los últimos cinco años. Este equipo de la Primera RFEF -lo que antiguamente era la Segunda División B- nació en el 2017 con el objetivo de alcanzar la Segunda División cuanto antes y pasar de valer cuatro a 30 millones de euros. Pero si hay algo que les caracteriza eso es la originalidad: “Somos el primer club español que cotiza en bolsa. Quisimos buscas unas vías de financiación diferentes hasta las ahora conocidas en España. Se busca evitar que mecenas financien el club hasta la llegada al fútbol profesional, atomizando el accionariado al máximo para que sean sus propios accionistas los que financien el club vía ampliaciones de capital hasta la llegada al fútbol profesional en la cual el club es económicamente viable”, asegura Salvador Martí, presidente del club alicantino. En 2021 se estrenaron con un precio de 1,20 euros por acción y una valoración de 5,56 millones de euros.

Los futbolistas durante un partido de liga FOTO: La Razón (Custom Credit)

El encuentro ante el Barcelona es mucho más que un partido de fútbol importante en lo deportivo: “Para el Intercity a nivel mediático es el partido más clave de su corta historia. Jugar contra el Barça supone para un club tan joven el reconocimiento a la trayectoria de estos años y supone un desafío a nivel organizativo, pero estamos ilusionados en que todo salga perfecto. El objetivo a corto plazo es hacer rentable el club y para ello aún nos queda un escalón más. Si conseguimos llegar a Segunda será a partir de ahí cuando empezaremos a soñar en cosas más altas. Creo que es el rival soñado, y tanto jugadores, cuerpo técnico, afición y directivos estamos ya deseosos de que se juegue para disfrutar de este gran evento para la ciudad de Alicante. Estoy seguro que lo vamos a disfrutar”, continúa Martí.

Cristian Herrera, ex jugador del Juvenil A del Barça, Ibiza y Castellón, entre otros, ya lleva más de 100 partidos en el Intercity: “Llegué al club el primer año de Tercera División, donde vino el covid y se paró la liga. En el playoff no conseguimos ascender. Pero los dos años siguientes sí logramos ese objetivo. El presi insistió mucho para ficharme, y cuando alguien deposita esa confianza estás dispuesto a arriesgar lo que sea. Hoy en día me enorgullece haber tomado la decisión que tomé y haber llevado el club hasta donde esta”.

“El tema de la bolsa lo veo como una cosa muy ambiciosa por parte del presidente, lo que ha conseguido es de admirar. Ser el primer club español en cotizar en bolsa es una manera de también hacer participe a los aficionados, jugadores... ya que puedes hacerte accionista de tu propio club y así poder colaborar”, comenta el futbolista respecto al modelo de negocio.

Gustavo Siviero, el entrenador del Intercity, es el artífice de los últimos ascensos: “Llegué en 2020 y pudimos conseguir grandes éxitos hasta llegar a Primera RFEF. Es un club especial y también es pionero al cotizar en bolsa y marca la particularidad del proyecto. El Barça parece ser mucho rival para nosotros, pero uno siempre compite pensando que puede ganar. Es difícil saber el límite de este club. El objetivo es llegar a la liga profesional y ahí ya el tiempo dirá”.

El técnico, Gustavo Siviero, dando indicaciones a sus jugadores FOTO: La Razón (Custom Credit)

El Estadio José Rico Pérez ya se viste de gala para acoger un llenazo ante el FC Barcelona.