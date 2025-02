Flick, sobre las protestas del Real Madrid contra el arbitraje: "No es el estilo del Barça"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró que tienen que cuidar a los árbitros y, en referencia al comunicado que el Real Madrid envió el pasado lunes a la RFEF quejándose de las actuaciones arbitrales y exigiendo una "reforma integral" del sistema arbitral en España, aseguró que él no lo haría así porque no es su manera de hacer las cosas.

En este sentido, Flick ha señalado que el equipo azulgrana tiene otro estilo y no pone excusas en alusión a la reclamación formal que el Real Madrid ha realizado para protestar por el arbitraje recibido en la derrota liguera contra el Espanyol (1-0).

"Nosotros no ponemos excusas"

"No quiero hablar de esto. Ellos lo han hecho así, pero ese no es nuestro estilo. Nosotros no ponemos excusas. Cada club tiene su manera. Somos humanos y cometemos errores. Los árbitros tienen un trabajo duro y hay que cuidarlos. No es algo fácil para ellos", ha valorado el técnico alemán al ser preguntado en rueda de prensa por el reciente comunicado publicado por el club blanco.

Tras la derrota en el RCDE Stadium, donde el árbitro no expulsó al blanquiazul Carlos Romero por una dura entrada a Kylian Mbappé, el Real Madrid trasladó al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y al Consejo Superior de Deportes (CSD) una reclamación formal por la que considera una "actuación escandalosa del arbitraje y del VAR".

En este sentido, Flick ha recordado, en una segunda pregunta sobre esta cuestión, que cuando firmó por el Barça ya dijo que "no quería excusas ni quejas" y ha instado a sus jugadores a ganar sus partidos en LaLiga después de dejar escapar varios puntos.

"Tenemos que ver lo que podemos hacer en LaLiga. El domingo tenemos otro partido importante ante el Sevilla, pero lo primero es ganar en Valencia este jueves en la Copa del Rey", ha zanjado.

Por otra parte, Flick confirma el regreso de Olmo y la baja de Gavi por precaución. "En el caso de Gavi hay un protocolo y no es una opción para mañana. Hoy ha entrenado al margen y es bueno que no juegue porque el golpe fue muy duro, también para el rival que tuve una lesión", ha explicado. Sobre Olmo, ausente en los últimos partidos por problemas musculares en el sóleo de la pierna derecha, el entrenador de Heidelberg ha dicho que podría gozar de minutos en la segunda parte, si bien ha puntualizado que deben ir con cuidado con él porque enlaza varias lesiones musculares.

"Dani (Olmo) ha demostrado en muchos partidos lo importante que es para nosotros. Marca goles y sabe mantener el balón. Es importante tener jugadores como él en el equipo, pero hay que cuidarlo. Se ha lesionado bastante, pero también hay que hacerlo jugar", ha apuntado en la rueda de prensa previa al encuentro de Copa ante el Valencia que se disputa mañana en Mestalla.