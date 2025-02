La frase de una jugadora del Barcelona a la rival tras tocarle las partes en medio del partido

El FC Barcelona Femenino se impuso al RCD Espanyol por 0-2 en un derbi catalán correspondiente a la jornada 18 de la Liga F. El encuentro, que resultó más complicado de lo esperado para las azulgranas, se resolvió en los últimos 20 minutos gracias a los goles de Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo. Pero lo que ha llamado más la atención es lo que le hizo la barcelonista Mapi León a una jugadora del Espanyol en la salida de un córner.

El Barça, que venía de sufrir su primera derrota histórica en el Johan Cruyff ante el Levante, se encontró con un Espanyol bien plantado defensivamente. Las blanquiazules, dirigidas por Sara Monforte, implementaron un plan de juego basado en el orden y la acumulación de jugadoras cerca de su portería. Esta estrategia dificultó enormemente el juego de posesión característico del equipo culé.

Durante la primera mitad, el dominio territorial correspondió al Barcelona, pero las ocasiones claras escasearon. Las visitantes recurrieron a disparos lejanos y centros laterales sin éxito, mientras que el Espanyol se defendía con solidez, liderado por Laia Ballesté. Las mejores oportunidades del Barça llegaron a balón parado, especialmente en los saques de esquina.

En uno de estos saques de esquina, se vivió un lance insólito cuando Mapi León, en plena disputa del balón, tocó sus partes a Daniela Caracas, jugadora del Espanyol, y por lo que se lee en sus labios, parece que le dijo: "¿Tienes picha?". Las imágenes que fueron captadas por la televisión recuerdan mucho a aquellas de Míchel y Valderrama en un partido en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Valladolid.

En esa jugada el partido iba empate a cero. El segundo tiempo comenzó con un intento del Barcelona por incrementar la presión ofensiva. Sin embargo, la falta de fluidez en su juego persistió, echándose en falta la presencia de jugadoras clave como Patri Guijarro y Alexia Putellas, ambas lesionadas. El técnico culé, Pere Romeu, realizó cambios pasada la hora de juego, introduciendo a Brugts y Salma en busca de mayor peligro y presión.

Goles decisivos

Finalmente, en el minuto 73, llegó el tan ansiado gol para el Barcelona. Caroline Graham Hansen, que ya había avisado con un remate previo, conectó un preciso centro de Brugts con un testarazo que superó a la guardameta Romane Salvador. Este tanto abrió la lata y, apenas tres minutos después, Salma Paralluelo sentenció el encuentro con el 0-2, aprovechando una buena combinación colectiva.

Después del partido Graham Hansen se quejó del fútbol de las rivales: ""Ellas no querían jugar a fútbol, ya lo sabíamos. Ya está. Si no quieres jugar, entras en el partido para pegar hostias y simplemente intentar joder al otro equipo, cuesta", aseguró. "Nunca es fácil jugar fuera de casa y lo han hecho bien eso. Al final cuando entra el primer gol es como acaba el partido. Me gusta cuando los equipos quieren luchar y pelear por ganar el partido, pero cuando siempre entran para dar hostias y ni jugar la pelota, es una pena. Me gusta competir pero cuando es competir sin intenciones de jugar, es una pena para la Liga".