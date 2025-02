La foto de Mapi León que ha borrado el Barcelona tras su tocamiento a una jugadora del Espanyol

El fútbol femenino español se ha visto envuelto en una nueva polémica tras el polémico gesto de Mapi León, jugadora del FC Barcelona, durante el derbi catalán contra el RCD Espanyol disputado el pasado domingo. El incidente, que está generado una intensa controversia, ocurrió aproximadamente en el minuto 15 del encuentro.

Las cámaras de televisión captaron el momento en que Mapi León, defensora del Barcelona, se acercó a Daniela Caracas, jugadora del Espanyol, y realizó un tocamiento en sus partes íntimas. Este gesto fue acompañado por lo que parece ser una pregunta de León a Caracas: "¿Tienes picha?". Aunque el audio no es claro, el movimiento de su boca parece claro.

El incidente no fue advertido ni sancionado por el cuerpo arbitral en el momento, y el partido continuó con normalidad. Sin embargo, una vez que las imágenes se difundieron en redes sociales, la polémica estalló. Muchos usuarios han comparado este episodio con el famoso incidente entre Míchel y Valderrama en un partido Real Madrid-Valladolid de 1991.

La extraña reacción del Barcelona

El RCD Espanyol no tardó en reaccionar, emitiendo un comunicado oficial en el que condena enérgicamente la acción de Mapi León. El club catalán calificó el gesto como "inaceptable" y afirmó que "vulnera la intimidad" de su jugadora. Además, el Espanyol reveló que Caracas, en el momento del incidente, "no pudo reaccionar a causa del impacto que le causó la situación". Posteriormente, al tomar conciencia de la gravedad del gesto, la jugadora optó por no reaccionar para evitar una posible sanción disciplinaria.

El club blanquiazul ha puesto a disposición de Daniela Caracas sus servicios jurídicos por si desea emprender acciones legales. Asimismo, el Espanyol ha expresado su preocupación por la reacción en redes sociales, donde su jugadora ha sido objeto de insultos por parte de numerosos usuarios.

El FC Barcelona, hasta el momento, no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente. Sin embargo, el club azulgrana publicó en sus redes sociales una imagen de Mapi León celebrando con un gesto con los dedos, como se ve en esta imagen y enseguida la borró.