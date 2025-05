Fue expulsada de su equipo de futbol sala por subir contenido erótico y ahora gana 100 veces más

Convertirse en deportista profesional ya de por si es complicado, hacerlo sin dinero es prácticamente imposible. Esta es la dura realidad a la que se enfrentan cientos de atletas que buscan fondos a la desesperada para lograr su sueño. Y la venta del material para adultos se postula ya como la principal línea de financiación para ellos. La red de contenido sexual “Onlyfans” se ha convertido en la gallina de los huevos de oros para muchos deportistas que ha visto como posar desnudos les resulta mucho más rentables que su rendimiento en la cancha.

En los últimos años, decenas de Gimnastas, surfistas, luchadores, pilotos y hasta futbolistas han cambiado las canchas por el set de fotos xxx. La estrella de voleibol brasilkeña Key Alves, el oro olímpico Matthew Mitcham, la piloto Rennee Gracie o la ex estrella del Charlton Madelene Wright dan fe de sus suculentos beneficios y algunas reconocen que ahora son millonarias. Sin embargo, para otros atletas se ha convertido en la única vía para financiar sus entrenamientos o simplemente poder pagar el alquiler.

Expulsada por desprestigiar al club

Este es el caso de Marcela Soares, una exjugadora de fútbol sala que fue expulsada de su club por publicar fotos subidas de tono en OnlyFans. Se quedó fuera de lo que era su pasión pero asegura que que gana 100 veces más de lo que ganaba cuando era jugadora.

A Marcela le dijeron que había desprestigiado al club y fue despedida de Pelotas, un equipo de fútbol sala brasileño ubicado en el estado de Rio Grande do Sul, cuando los directivos del club descubrieron su actividad paralela.

"Me encanta el fútbol sala, es mi pasión desde siempre. Pero no puedo quedarme en un lugar donde intenten controlarme fuera de la cancha. Nunca dejé de ser la deportista que siempre fui y nunca le falté el respeto al club. Pero me decían que estaba dando mal ejemplo a los niños" denuncia la jugadora.

Sin embargo, el nuevo camino de Marcela le dio más “libertad e independencia financiera”.

"Fui juzgada y apartada"

“Fui juzgada, excluida y me sentí traicionada incluso por otras mujeres. Pero también gané algo: libertad e independencia económica. Hoy me siento más fuerte", asegura la jugadora de 21 años.

Marcela solía ganar apenas 86 euros al mes, lo que apenas cubría sus gastos de viaje para competir. Pero después de sólo cuatro semanas en OnlyFans, la modelo confirma que ha obtenido unos ingresos que superan los 8.500 euros.

“Es triste pero dejo el deporte con la conciencia tranquila. Si hubiera tenido este rédito económico del deporte, nunca lo habría dejado", asegura Marcela.

La joven cuenta con la friolera de 241.000 seguidores solo en Instagram don de cuelga fotos picantes y contenido lésbico. Marcela no descarta volver a jugar pero asegura que lo hará bajo la estricta condición de poder combinar los dos trabajos entre sí y priorizando su actual status de vida: “No voy a permanecer en lugares que buscan controlar mi vida fuera de la cancha”.

Además, reveló que ve como una inspiración a su compatriota Key Alves, quien dejó el vóley para dedicarse a vender contenido en plataformas virtuales y aseguró ganar 50 veces más que en su trabajo en la cancha. “Ella demostró que es posible ser sensual, exitosa y respetada. No temo los juicios ni los estigmas”, sentenció Marcela Soares, quien se autodefine en su descripción de Only Fans como una “atleta de fútbol sala y actualmente también trabajo con contenido para adultos”. Vende material exclusivo, incluyendo fotos y videos, por una suscripción de 10 euros al mes.

Soares sigue así los pasos de otras deportistas como la futbolista Madelene Wright, la golfista ​​Paige Spiranac, Kayla Simmons -estrella del voleibol- o Mikayla Demaiter, que jugaba al hockey sobre hielo.