La futbolista que arrasa en Only fans: “¿Mi carrera?... ahora gano medio millón”

El escándalo acabó con la prometedora carrera como futbolista de Madelene Wright pero la catapultó al estrellato. Ahora, su Instagram supera los 260.000 seguidores, las marcas hacen cola para contratarla y vive un estilo de vida envidiable viajando por todo el mundo con lujo. En el año 2020 salieron a la luz unas fotografías privadas en las que aparecía inhalando de un globo en una fiesta y su club, el Charlton Athletic femenino, decidió despedirla.

Los Addicks despidieron a la joven de 22 años por “comportamiento inaceptable” pero eso no fue el final sino el principio de su éxito. Un mes después, la ex estrella de Millwall decidió mostrar sus talentos fuera de la cancha al revelar y crear su propia página de OnlyFans. Wright publicó un video en sus perfiles de redes sociales con la leyenda: “Verifique la biografía ...” en referencia a su nueva cuenta en el sitio con clasificación X.

Una pasta por fotos y vídeos eróticos

Ahora, la joven ha hablado en una entrevista con The Sun sobre su desgarrador despido, el miedo a decepcionar a familiares y amigos, y la redención convirtiéndose en una historia de éxito de la noche a la mañana. Increíblemente, ha ganado más de 600.000 euros desde que se unió al controvertido sitio hace ahora un año, más que cualquier futbolista profesional en la actualidad.

Aunque confiesa que aún sueña con ser futbolista profesional, un año después de ser despedida, admite que las cosas de han salido a pedir de boca. «Amaba a Charlton, a mis entrenadores y compañeros de equipo, así que la decisión me dejó desconsolada. Cuando juegas para un equipo de fútbol, se convierten en tu familia, así que alejarte de eso fue difícil. Después de que me despidieran, comencé a pensar si podría volver a jugar al fútbol, a qué nivel podría jugar y si otros equipos me querrían en su club”, afirma.

La joven de 22 años fue despedida después de que se subieran a Snapchat videos controvertidos de ella tomando champán mientras conducía e inhalaba desde un globo. Después de que los clips se compartieran en las redes sociales, Charlton Athletic confirmó que la ficha de Wright había sido anulada y que ya no jugaría ningún partido del Campeonato.

«Cuando todo sucedió todo, entendí a cuántas personas había defraudado. Solía entrenar en una academia de chicas jóvenes y las niñas me admiraban y siempre me pedían consejo. Me sentí culpable, avergonzada y decepcionada conmigo misma por haberme mostrado de esa manera», confiesa casi un año después de lo ocurrido.

Con la notoriedad que le dio el escándalo y un cuerpo envidiable, las redes sociales de Madelene explotaron. De 20.000 seguidores durante su apogeo en Charlton paso en tan solo una semana a más de 100.000. Ahora tiene 261.000 seguidores.

Las marcas se la disputan

Marcas de ropa y empresas de trajes de baño se pusieron en contacto con ella. «Lo que sucedió, me abrió muchas puertas en otras industrias. Un par de marcas de ropa, empresas de biquinis y algunas empresas deportivas querían trabajar conmigo. Una empresa incluso me ofreció una oferta de botas de fútbol. Era casi como si una carrera hubiera terminado, mientras que otra comenzaba».

Sin embargo, con su fama también llegaron los “haters”: «Tenía mucho odio en las redes sociales de personas que me decían que debería avergonzarme de lo que hice y que nunca volvería a ser futbolista. No fue agradable. Soy una persona fuerte y tiendo a no dejar que las cosas me molesten, pero admito que me afectó. Todo lo que podía pensar era que todos en el mundo del fútbol me odiaban. Después de un tiempo, aprendí a ignorar los horribles comentarios y mensajes que recibía y ahora no los leo».

Lanzó su cuenta con el sitio web para adultos con un precio £ 33 (37 euros) por una suscripción mensual a su página y arrasa con sus posados en biquini o con lencería o camisetas de fútbol.

Ella proporciona contenido que seduce a los fans, con fotos y videos en bikini, camisetas de fútbol y lencería. Diversión inofensiva. Al principio admite que tenía reservas: “No quería que me vieran como una prostituta o me pidieran sexo”.

Un año después, disfruta del lujo que le proporciona mostrar sus encantos y sueña con montar su propio negocio.