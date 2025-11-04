El fútbol europeo en shock: un entrenador se desploma en pleno partido y los jugadores se enteran de su muerte minutos después

El fútbol europeo se viste de luto tras la trágica muerte de Mladen Zizovic. El bosnio, de 44 años, se desplomó en el minuto 22 del partido del Radnički 1923 contra el Mladost en la primera división serbia.

Los médicos acudieron inmediatamente a su atención y lo trasladaron al hospital, pero lamentablemente no pudieron hacer nada para salvarle la vida. El partido se suspendió inmediatamente, antes de que el árbitro reanudara el juego con Zizovic de camino al hospital

Sin embargo, solo 20 minutos después, se confirmó trágicamente su fallecimiento. Jugadores y entrenadores de ambos equipos rompieron a llorar en el campo, antes de que se suspendiera el partido.

Zizovic, exinternacional bosnio, había sido nombrado el 23 de octubre, y el partido contra el Mladost era solo su tercer partido al frente del banquillo. Los homenajes del mundo del fútbol no tardaron en llegar para despedir a Zizovic, que deja tres hijos

Un comunicado de la Federación Serbia de Fútbol decía: “La Federación Serbia de Fútbol ha recibido con profundo dolor e incredulidad la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del FK Radnički 1923, Mladen Zizovic, quien falleció durante el partido de la Superliga Mozzart Bet de Serbia entre Mladost y Radnički 1923 en Lucani.

Tremenda pérdida

“Su partida prematura representa una tremenda pérdida para toda la comunidad futbolística. La Federación Serbia de Fútbol expresa sus más sentidas condolencias a la familia Zizovic, a los miembros del FK Radnicki 1923, así como a todos los amigos y admiradores de su carácter y trabajo. Descansa en paz, Mladen. Tu amor por el fútbol y el legado que dejaste permanecerán con nosotros para siempre", concluye el mensaje.

Por su parte, el Partizan de Belgrado, uno de los grandes clubes serbios, añadió: “Con tristeza, recibimos la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del Radnicki de Kragujevac, Mladen Zizovic.Nuestras sinceras condolencias a la familia, amigos y al club.”

El Estrella Roja de Belgrado tampoco tardó en reaccionar: “El FK Estrella Roja expresa sus más sentidas condolencias a la familia y amigos de Mladen Zizović, así como a los miembros del FK Radnicki 1923. Descansa en paz, Mladen"