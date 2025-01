Los gestos de Borja Jiménez al banquillo del Atlético llamándoles llorones

En el fútbol, como en la vida, todo ciclo tiene un final. Esta vez, fue en Butarque donde el Atlético de Madrid tropezó, dejando atrás una racha de 15 victorias consecutivas que empezaba a parecerse más a un estado natural que a una proeza. El 1-0 frente al Leganés no solo es un golpe en la clasificación, donde el Real Madrid acechará mañana el liderato con ganas de olvidar así el Clásico

El partido quedó definido por dos momentos. El primero, el gol de Nastasic en el minuto 48, fruto de una jugada a balón parado que dejó en evidencia a la zaga rojiblanca. Es irónico que el Atlético, equipo que durante años ha hecho del rigor defensivo su carta de presentación. Los centrales permitieron a Nastasic cabecear con facilidad

El segundo momento clave llegó en el minuto 90, con un penalti ejecutado por Griezmann que terminó siendo una metáfora perfecta de la tarde colchonera: fuera de lugar. El francés, tan cerebral como siempre, esta vez falló en el instante más emocional del encuentro, enviando el balón a las gradas y dejando en el aire un suspiro colectivo que se sintió hasta en el Paseo de la Castellana o que se celebró más bien.

Pero antes del lanzamiento, en entrenador del Leganés, Borja Jiménez estuvo unos gestos muy definitorios de lo que pasó antes del encuentro, cuando Simeone se quejó del arbitraje que tuvo el Real Madrid en la Copa contra el Celta. Jiménez se dirigió al banquillo haciendo gestos de que lloraban y hablaban demasiado.

El Atlético, que había hecho de su intensidad una virtud innegociable, se encontró atrapado en una maraña de mediocridad tejida por un Leganés que jugó otro partido perfecto atrás como el que hizo contra el Barcelona.

El Atlético sigue líder, pero puede que sólo por horas. Depende de lo que haga el Real Madrid el domingo. Lo cierto es que, pese a los victorias, el equipo estaba dando sensaciones de cansancio. "No hemos estado con la energía suficiente para ganar el partido. Cabeza arriba después de quince victorias hemos perdido, hay que ir adelante", aseguró Oblak, el portero del Atlético ""Lo más fácil es hablar que hemos estado fatal, pero en verdad no, creo que gemos tenido ocasiones, infelizmente se ha cortado la racha", decía. "Ni hemos hemos pensado que en ganar 15 partidos seguidos. Ahora hay que pensar en el partido del martes. LaLiga es larga, no se va a acabar en enero",