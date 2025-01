Ancelotti no se calla y responde a Simeone

El Atlético, que es líder, juega hoy en el campo del Leganés. El Real Madrid de Carlo Ancelotti, que disputa su encuentro de LaLiga contra Las Palmas, espera que un pinchazo rojiblanco le permite pelear por el liderato. "Los partidos de Liga hay que competirlos todos. Empieza la segunda parte de la temporada, estamos cerca del primero y hay que sumar puntos", aseguró ayer Carlo Ancelotti, que necesita que su equipo gane para tranquilizar el entorno. La derrota contra el Barcelona ha hecho daño y la victoria en Copa contra el Celta dejó muchas dudas.

Ahora mismo, el Atlético es rival y quizá por eso Simeone lanzó el viernes este mensaje al Real Madrid: "El partido del Barcelon no lo vi, pero me comentaron que hubo episodios como los hay desde hace cien años, no sé qué les sorprende".

Ancelotti le contestó: "Todo el mundo del fútbol es consciente de lo que representa el Real Madrid en estos 125 años. Todo el mundo lo tiene muy claro y supongo que pueden ser espinas que duelen"".

No está para muchas bromas el entrenador del Real Madrid, al que le preguntaron qué tenía que mejorar después de los pitos que recibieron Tchouameni y él mismo: "Creo que siempre hay que mejorar. Hay que aprender. Si piensas que lo sabes todo, que no es mi caso, hay que aprender y mirar a lo nuevo que sale. Si piensas que lo sabes todo empiezas a bajar tú nivel. Tengo que mejorar muchas cosas", decía el entrenador del Real Madrid. "Hay veces que no jugamos bien y tengo que mejorar. El partido ante el Barça es mi responsabilidad y es aceptable y justo que la afición me pite. La afición no se olvida de lo que hemos hecho. Este equipo está vivo y va a pelear hasta el final".

El técnico nota el respaldo del club: "Tengo una relación muy buena con todo el club. Me siento respaldado en todos los momentos y será así hasta el último día. Seguimos trabajando juntos. No me molesta que me cuestionen"

Para seguir bien, va a ser fundamental Mbappé: "No sé si es más líder o no, pero cada día que pasa busca más protagonismo en el campo. Fuera del campo y en los entrenamientos es siempre muy humilde. Ahora muestra un nivel muy alto en el campo y eso nos ayuda. Creo que su periodo de adaptación terminó, como dije hace un mes. En cada partido sube su nivel", aseguró el entrenador madridista.